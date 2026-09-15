在企业收购中，新加坡的房东如何保障自身权益？

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今年有更多商业机构倒闭，其中许多在倒闭前试图先出售其业务。

保证金或银行担保是房东保障自身权益的方式之一。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】今年，新加坡的企业倒闭数量持续呈上升趋势，仅前七个月就已超过38,000家。

此前，2025年全年有60,000家企业倒闭——甚至超过了2020年冠病疫情期间倒闭的42,463家。

倒闭的知名企业包括独立连锁影院 The Projector 和本土纸杯蛋糕连锁店 Twelve Cupcakes。2026年，数家餐饮企业，如The Providore和澳大利亚茶叶连锁品牌 T2 Tea，也关闭了其在新加坡的所有门店。

最近，连锁健身中心 True Group 的子公司于九月进入临时清盘程序。

这些倒闭的企业中，很大部分来自新加坡的建筑业和餐饮业。但在结业之前，许多小企业通常会尝试出售其业务。

无论是涉及小型工厂、餐厅、商店还是夜总会，当涉及到租赁物业时，进行中的业务收购通常会给各利益相关方带来额外的风险。

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《商业时报》就此类情况下需注意的事项采访了多位律师。

尽职调查

虽然对企业进行尽职调查可以降低租赁风险，并确保所有租金和其他应付款项均已缴清，但一个需要研究的关键条款是该物业可用于何种商业用途。

在这种情况下，一个关键的交易告吹因素可能是房东拒绝将租约转让给买方。

Yuen Law 律师事务所的执行董事 Samuel Yuen 表示，根据“合同相对性”原则，只有合同方——包括租赁协议的签约方——才能行使其合同权利或承担合同义务。

即使买方已经接管了资产和业务，他们也没有法律依据对房东采取任何行动，而房东则完全有权反对收购或将新买方驱逐出去。

但如果出现违约行为，房东在对新业主采取行动时也束手无策，因为他们只能追究签署租赁协议的原始业主或承租人的责任。

如果存在欺诈意图，承租人可能会以一家公司的名义签署租约，但却通过一家姐妹公司来经营业务。当签署租约的公司破产时，房东将很难对实际经营的姐妹公司采取行动。

如果经营业务的一方并非租约的签署方，而是承租人的姐妹公司，这将使房东的追索途径变得复杂。

公司法规定

Covenant Chambers 律师事务所的执行董事 Lee Ee Yang 表示，根据新加坡公司法，这些情况是一种“公认的风险”，现有《2018年破产、重组与解散法令》(Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018, 简称IRDA) 对此作出规定。

根据IRDA第224条，如果一家公司在清盘时被发现曾给予任何个人或公司不公平优惠，清盘人可以申请推翻在清盘令下达前三年内发生的低价交易。

Lee 补充说，另外，如果有人为欺骗债权人而故意转移资产，那么知情参与“欺诈性交易”的人可能会被勒令向破产公司的资产作出个人赔偿。

因此，公司董事以及在此过程中接收资产的姐妹公司都可能受到牵连。

租约更替？

解决这些问题的一个方法是让房东、业务卖方和买方进行租约更替。

这是一个法律程序，旨在将租赁协议下的所有权利和责任转移给新的一方，同时完全免除原合同方的相应责任。

但 Yuen 表示，这通常是“一个很高的要求”，因为它需要所有相关方的书面同意，而这“不太可能发生”，因为总有一方可能不同意。

他补充说：“这意味着当租户清盘时，房东将加入债权人队列，可能只能收回部分欠款。”

Lee 表示，某些租约的具体条款也可能将权利和义务延伸至直接房东和租户以外的相关方。

房东的保障措施

许多待售的企业可能已经因为销售不佳、人员配备和关键人员问题等原因而陷入困境。

因此，他们可能已经拖欠了租金，而房东可能不愿意与第三方产生纠葛。

因此，为了防止租金损失，房东有时会在签署原始租约时采取预防措施。

Lee 和 Yuen 表示，他们可能会要求由财务实力更强的母公司或姐妹公司作为承租人，或者在发生违约时获得一份对其有利的担保。

保证金或银行担保是一种受欢迎的保障，而来自董事和控股股东的个人担保则是另一项预防措施。