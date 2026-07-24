BYD占据新加坡四分之一市场，电动汽车普及率达62.4%

中国品牌与Tesla排名飙升，传统汽车制造商进一步失守

2026年上半年，BYD在新加坡注册了6,828辆乘用车，同比增长46.3%。 照片：DERRYN WONG, BT

[新加坡] 2026年上半年，在新加坡新注册的汽车中，每四辆就有一辆来自电动汽车巨头BYD。与此同时，中国品牌和Tesla的市场份额持续扩大，而来自欧洲、日本和韩国的老牌汽车制造商则进一步失守。

根据陆路交通管理局（Land Transport Authority, LTA）于周五（7月24日）发布的1月至6月新乘用车注册数据显示，BYD巩固了其主导地位，并继续蝉联新加坡最畅销品牌。

该公司注册了6,828辆汽车，同比增长46.3%，其市场份额也从去年同期的19.5%扩大至25.2%。

与此同时，这六个月的整体汽车注册量增长了13.3%，达到27,144辆。

Toyota以3,386辆的注册量位居第二，同比下降2.2%。

电动汽车攻势不减

美国电动汽车制造商Tesla跻身前三，其注册量从2025年上半年的1,419辆翻倍至2,826辆。

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Mercedes-Benz以1,680辆的注册量位列第四，但该数字与去年同期相比下降了33.8%。其德国同胞品牌BMW则下滑两位至第五名，注册量为1,591辆，降幅达40.3%。

日本汽车制造商Honda的境况相似，销量下降44.4%至1,261辆。

在排行榜上，中国品牌将一些传统汽车制造商挤出了前十名。

Chery、MG、GAC和Xpeng均取得重大进展，取代了Hyundai、Kia、Nissan和Mazda的位置。

Chery的销量从去年同期的195辆猛增至1,270辆。

电动汽车激励措施推动了对此类汽车的强劲需求，尤其是来自中国或中资品牌的车型，因为它们具有很高的成本效益。

在这六个月里，电动汽车的普及率持续上升。电动汽车占新车注册量的62.4%，高于一年前的41%；而油电混合动力汽车的占比则从41.9%降至29.8%。汽油车仅占5.5%，远低于去年同期的16.2%。

与此同时，BMW和Mercedes-Benz等豪华汽车制造商也受到了2月份附加注册费（Preferential Additional Registration Fee）优惠回扣减少的冲击。行业观察人士表示，这些因素已导致新加坡汽车市场的根本性重塑，而该市场长期以来一直由Toyota、BMW、Mercedes-Benz和Honda主导。