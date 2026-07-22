内阁改组：Shanmugam出任高级部长；Jeffrey Siow、David Neo、Sim Ann擢升为部长

劳工总长Ng Chee Meng也将重返内阁；贸工部改名以反映对能源日益增长的关注

黄总理（左四）的新内阁成员包括（从左起）Goh Pei Ming、Zaqy Mohamad、Jeffrey Siow、David Neo和Jasmin Lau。 照片：联合早报

【新加坡】总理Lawrence Wong于周三（7月22日）宣布了一项大规模的内阁改组，其中涉及多项部长职务变动、擢升和新的政治职务任命，包括K Shanmugam将出任高级部长。

贸易及工业部也将改名为能源、贸易及工业部，以反映其对能源事务日益增长的重视。

此次改组前两天，代回教事务主管部长Faishal Ibrahim刚刚宣布辞职。

他承认在与一名女性的互动中出现“判断失误”，并表示其行为未达到政治职务担任者应有的标准。

他的职务于周一由国防部高级政务部长兼永续发展与环境部高级政务部长Zaqy Mohamad接替。

Faishal也曾担任内政部高级政务部长，他的离职导致内阁缺少两名职务担任者。前人力部兼卫生部高级政务部长Koh Poh Koon已于5月因家庭原因辞职。

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这是Wong总理自2024年出任总理以来的第二次内阁改组，也是自2025年全国大选后公布首届完整内阁以来的首次改组。

Wong总理表示，此次改组也是政府持续领导层交接的一部分，“团队中更年轻、更新的成员已准备好承担更大的责任”。

大部分调整将从7月27日起生效。

劳工总长Ng Chee Meng被任命为总理公署部长。

在2025年5月的上一次内阁改组中，Ng曾请求不被委任政府职务，以便他能专注于职工运动及其Jalan Kayu单选区的事务。

当时，Wong总理称这一安排为“临时安排”，并指出全国职工总会（NTUC）秘书长按传统都会在内阁中占有一席，这是人民行动党与全国职工总会“共生合伙业务”的一部分。

周三，他表示鉴于新加坡在劳动力方面面临的挑战，Ng重返政府正当其时。他补充说，Ng不仅作为劳工总长，而且作为他团队中的一名部长，将能够“做出更有影响力的贡献”。

两名后座议员Foo Cexiang和Shawn Loh首次进入政府，担任政务部长。

两位代部长Jeffrey Siow和David Neo被正式委任，留任原职。他们自2025年5月起担任代部长，后来在经济战略检讨下被任命为不同委员会的联合主席。

现任内政部兼外交部高级政务部长Sim Ann将擢升为部长。

Wong总理说，Sim多年来在所担任的每一个职位上都“一贯表现出色”，此次擢升反映了他相信她将为政府做出更大的贡献。

至于Shanmugam的新任命，Wong总理表示这反映了Shanmugam在团队中的角色，并指出他和国务资政Lee Hsien Loong是“团队中两位经验最丰富的成员”。

Wong总理补充说，他继续珍视他们的建议，并且在政府进行领导层交接的过程中，他们在指导和辅导更年轻、更新的职务担任者方面扮演着越来越重要的角色。

当被问及内政部如今有两名第二部长，此举是否意味着Shanmugam最终将交出内政部长职务时，Wong总理回答说，这样的安排反映了一种更广泛的做法，即“让职务担任者”接触不同的职责，以评估他们的准备情况。

Wong总理新内阁的成员包括（从左上角顺时针方向）K Shanmugam、Tan See Leng、Ng Chee Meng、Sim Ann、Shawn Loh和Foo Cexiang。 照片：商业时报资料图

至于这次改组是否因最近的两起辞职事件而被迫进行，Wong总理表示，这类变动虽出乎意料，但一直在他的规划之内。

他说：“尽管你做了最周全的计划，你还是必须考虑到这些意想不到的变化，而我就是这么做的。”

他补充说，这次改组之所以能够进行，是因为政府在过去一年里建立了更深厚的后备梯队。

“因为我们现在有了一个良好的后备梯队，我们才能够做出调整，这也是为什么我必须不断地引进人才、吸引人才，并确保我们为新加坡储备了良好的领导人才。”

主要职务变动

K Shanmugam 将被任命为高级部长。他将继续担任国家安全统筹部长兼内政部长。

Tan See Leng医生将被任命为贸易及工业部长（能源及工业），但他将卸下人力部长职务。

Ng Chee Meng将被任命为总理公署部长。他将继续担任全国职工总会（NTUC）秘书长。

Jeffrey Siow将正式受委为交通部长。他也将擢升为财政部第二部长。

David Neo将正式受委为文化、社区及青年部长。他也将擢升为教育部第二部长。

Sim Ann将擢升为内政部兼外交部第二部长。

Zaqy Mohamad将继续担任国防部高级政务部长，但将卸下在永续发展与环境部的职务。

Jasmin Lau将出任代人力部长兼数码发展及新闻部高级政务部长。她将卸下教育部政务部长一职。

其他任命

Goh Pei Ming将被任命为内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长。

Alvin Tan将出任外交部政务部长，并留任国家发展部。他将卸下在贸易及工业部的职务。

Zhulkarnain Abdul Rahim将被任命为内政部政务部长。他将卸下在社会及家庭发展部的职务。

新任命

丹戎巴葛集选区议员Foo Cexiang将出任人力部兼贸易及工业部政务部长。

惹兰勿刹集选区议员Shawn Loh将被任命为教育部兼卫生部政务部长。

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Wong总理内阁完整任命名单