汽车拥车证保费抵住市场疲软态势，保持在13万新元以上
尽管竞标谨慎且销售疲软，但激进的出价和现有订单使保费维持在高位
- 车商表示，即使在销售淡季，保费也几乎没有变动，这是当前拥车证市场的典型特征。 摄影：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】尽管市场行情淡静导致销量下滑，但在周三（10月7日）结束的10月份首轮竞标中，拥车证 (COE) 保费仍处于高位。
业内观察人士表示，市场淡静是由于各方在等待10月下旬举行的大型车展“The Car Expo”，但由于车商仍需获得拥车证以完成订单交付，保费并未大幅下跌。
现代汽车分销商 Komoco Motors 的商务总监 Ng Choon Wee 表示：“在当前环境下，即使是过去两周这样的淡静期，也不会导致价格大幅下跌。市场领先者仍需积极竞标以获取拥车证进行车辆注册，这使得保费居高不下。”
市场放缓…
A组（普通汽车）的保费下跌1.4%，至130,001新元；而B组（大型及大马力汽车）的保费则下滑2.2%，至130,100新元。
E组（公开组）的保费与上一轮持平，为137,000新元。
车商报告销售放缓，这是9月下旬以来情况的延续。原因是买家们正观望即将举行的大型车展，或将精力集中在孩子的“小六会考”（PSLE）和学校考试上。
比亚迪分销商兼经销商 Vantage Automotive 的董事经理 Adelene Tan 表示，A组收到的投标数量与上次几乎相同，但上一轮有超过300份落选投标，这个相对较低的数字表明订单疲软。
她表示：“约1900新元的跌幅表明，与上一轮相比，这次整个市场的订单数量相似，而且大家的销售额都略有下降。”
“我们可以看到客流量和订单量都有所减弱。”
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宝马经销商 Eurokars Auto 的董事经理 Chong Kah Wei 表示：“这次下跌在预料之中，这段时间市场确实非常淡静。部分原因是许多购车者是家长，而现在正值小六会考（PSLE）和学校考试期间，所以他们肯定不会逛街买车。”
观察人士告诉《商业时报》，消费者也可能为了等待在“The Car Expo”车展上获得更优惠的价格而推迟购车。该车展是本年度最后一场大型车展，将于10月22日至24日举行。
这一点在本轮公开组的保费中得到了体现。其137,000新元的保费与上一轮持平，但明显高于A组或B组。
这是因为E组的拥车证有效期为三个月且可以转让，因此车商可能会囤积这些拥车证，为车展上更多的订单做准备。
…但价格不低
车商表示，即使在销售淡季，保费也几乎没有变动，这是当前拥车证市场的典型特征。
Eurokars 的 Chong 表示：“保费之所以居高不下，是因为每个人都按照自己的预算价格进行竞标。显然，有些人的出价门槛更高，而且电动汽车的退税政策也进一步支撑了价格。”
Komoco 的 Ng 表示：“我们预料到市场会很淡静，这没什么好隐瞒的，所以保费理应下降。但它并没有大幅下跌。我们可以（通过竞标系统）看到，市场上仍有参与者在积极出价。这些人即使在市场淡静的轮次里，也有强烈的动机去争取拥车证。”
Vantage 的 Tan 表示，清理现有订单是销售疲软期间保费可能保持高位的另一个原因，尤其是对于那些不提供保证性拥车证配套的车商而言。
汽车通常以包含车辆本身和拥车证的配套形式出售。对于保证性配套，车商同意以固定价格为客户购得两者。而对于非保证性配套，车商会尝试在固定次数的竞标轮次内为客户投标拥车证，其价格通常低于保证性配套。
Tan 说：“我观察到一些（车商）将上一轮的订单延续到了这一轮。拥车证的价格门槛可能对他们来说太高，难以消化，所以他们会继续竞标，试图以更低的价格中标。”
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