The Business Times
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汽车租赁公司Charlotte Vehicle被指拖欠34名客户约14万新元

19名客户已报警，部分客户也已向新加坡消费者协会 (Case) 及小额索赔法庭求助。

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Derryn Wong

Derryn Wong

Published Mon, Aug 17, 2026 · 06:09 PM
    • 《商业时报》记者于周一营业时间走访Charlotte Vehicle的营业地址，但发现办公室已关闭。
    • 《商业时报》记者于周一营业时间走访Charlotte Vehicle的营业地址，但发现办公室已关闭。 摄影：DERRYN WONG，《商业时报》

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    [新加坡] 新加坡汽车租赁公司Charlotte Vehicle的34名客户表示，他们被拖欠的款项从每人几百新元到超过3万9000新元不等，总金额约为13万7000新元。

    所拖欠的款项为乘用车租赁的预付租金和押金

    《商业时报》经独立核实，今年以来已有19起涉及Charlotte Vehicle的报警记录。

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    AutomotiveRide-hailingCarsDisputes

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