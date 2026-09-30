Carminer利用人工智能和数据 帮助消费者卖车时获得更高价值

其应用程序采用专有模型，利用人工智能和公共数据源来计算公允估值

Carminer创始人Donovan Cho在年轻时曾卷入毒品和斗殴问题，之后他在商业、科技和信息技术领域找到了自己的方向。 照片：CARMINER

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【新加坡】在新加坡，亲自卖车是件棘手的事。以旧换新或卖给经销商的估价可能过低，而自己定价又可能过程缓慢。

不过，一家名为Carminer的新公司及其最近推出的同名应用程序，旨在通过为车主提供行业标准数据和人工智能，消除这一过程中的不确定性。

创始人Donovan Cho表示，虽然汽车经销商有自己一套计算二手车价值的方法，但这个过程缺乏“信任和透明度”。