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迈向无现金社会？新加坡流通货币总额仍创新高，达690亿新元

新加坡金融管理局表示，增长主要由用于交易或作为应急储备的大面额钞票所驱动。

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Chloe Lim

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Published Fri, Sep 11, 2026 · 07:00 AM
    • 为减低“较高的洗钱和恐怖主义融资风险”，新加坡金融管理局于2021年停止发行1000新元钞票。
    • 为减低“较高的洗钱和恐怖主义融资风险”，新加坡金融管理局于2021年停止发行1000新元钞票。 照片：BT档案

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 推动无现金社会似乎并非易事——新加坡流通中的纸币和硬币总额持续增长。

    根据新加坡金融管理局 (金管局) 的统计数据，过去五年“活跃流通货币”总额分别为603亿、632亿、646亿、666亿和696亿新元，创下历史新高。

    然而，一名金管局发言人告诉《商业时报》，货币供应的增长速度已经放缓，2023年至2025年的年均增长率为3%，相比之下，2020年至2022年的年均增长率为7%。

    该发言人补充说：“流通货币（currency in circulation, CIC）反映了公众和企业持有的现金量，并不直接代表用于付款的现金使用情况。”

    金管局表示，近期的流通货币增长主要由大面额钞票驱动，这些钞票可用于交易，或作为价值储存及应急之用。

    值得注意的是，金管局于2021年1月停止发行1000新元钞票，作为一项预防措施，以减低与大面额钞票相关的“较高洗钱和恐怖主义融资风险”。

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    除新加坡外，许多主要司法管辖区也出于类似担忧，停止发行大面额钞票。

    美元是全球接受度最高的货币，其最大面额仅为100美元。美国曾发行过500、1000、5000和10000美元面额的钞票，但均已停止发行，不过已进入流通的钞票仍是法定货币。

    同样，金管局也声明，现有流通的1000新元钞票仍是法定货币，并可继续用作支付方式。

    金管局在早前的一份声明中指出：“银行可以继续让储户存入的现有1000新元钞票再次流通。”

    “金管局将提供足够数量的其他面额钞票——特别是100新元钞票，这是继1000新元钞票之后面额第二高的钞票——以满足需求。”

    据一位纸币和硬币经销商透露，根据序列号推算，新加坡大约印制了4000万张1000新元钞票，总面值达400亿新元。他在2020年《今日报》(Today) 的一篇报道中发表了上述言论。《商业时报》无法确定目前仍有多少1000新元钞票在流通。

    为何从现金转向数字支付的进程会遇到如此大的阻力？分析师们对这一矛盾现象发表了看法。

    华侨银行 (OCBC) 首席经济师 Selina Ling 表示，纸币仍然是一种价值储存方式，并可以作为有用的应急缓冲。

    在发生网络攻击导致电信中断，或电子付款基础设施中断的情况下，这一点尤其重要。

    Ling 解释说，人们更倾向于在家中持有几张大面额钞票作为保险，而不是一大叠小面额钞票。

    针对大面额钞票被用于非法活动的问题，Ling 表示：“洗钱风险一直存在，但新加坡作为一个金融中心，已经部署了相应的反洗钱保障措施，并且这些措施还在不断加强。”

    钞票的悖论

    前金管局监管人员、现任 TRM Labs 亚太区合规咨询主管 Claudia Hui 表示，尽管大力推动数字支付，流通货币在过去十年间仍在增长的现象并非新加坡独有。

    她说，欧洲中央银行将此称为“钞票悖论”。即现金的交易作用虽然在减弱，但其存量却在增加，因为人们持有现金是为了采取防范措施，而不是用于消费。

    Hui 指出，即使在2010年代中期，新加坡流通的纸币和硬币存量也并未下降，并自2016年以来持续上升。这一时期被视为新加坡无现金化运动的“前夕”。

    电子转账服务 PayNow 于2017年推出，统一的SGQR码于2018年面世，而电子付款也大约在同一时间成为智慧国的一项优先发展项目。

    数字资产银行集团 Sygnum Singapore 的首席执行官 Reto Marx 表示，数字化金融转型未必意味着要淘汰实体现金。

    相反，它关乎在价值储存的基础上，扩展货币价值的转移和结算方式。

    他补充说，在这个城市国家中日益受到关注的受监管数字资产，在很大程度上是“与法定货币挂钩的”。

    他说：“代币化的新元存款仍然是新元。代币化（只是增强了）法定货币的功能——可以实现即时结算、高效跨境转移和可编程性。”

    除了功能性之外，流通中的现金还会对环境产生重大影响。 根据亚洲新闻台 (Channel NewsAsia) 的一篇报道，与货币相关的业务一度是新加坡中央银行最大的碳排放来源。

    塑胶钞票的推出对此有所帮助，因为它们更耐用。英国央行的一项研究发现，一张塑胶钞票的寿命是纸币的2.5倍。

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