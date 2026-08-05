The Business Times
business-time-50

A组拥车证保费下滑1.7%至123,890新元；B组价格保持平稳

公开组（E组）拥车证价格从129,971新元上涨0.8%至131,000新元

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Esther Loi

Esther Loi

Published Wed, Aug 5, 2026 · 04:41 PM
    • 摩托车组（D组）拥车证保费从10,202新元上涨3%至10,503新元。
    • 摩托车组（D组）拥车证保费从10,202新元上涨3%至10,503新元。 图片：REUTERS

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    新加坡 – 在8月5日的投标活动中，A组拥车证（COE）价格下滑至123,890新元，而B组拥车证保费则保持平稳。

    适用于中小型、马力较小汽车和电动车的A组拥车证保费从126,000新元下跌了1.7%。

    用于注册大型、马力更强汽车和电动车的B组拥车证价格为129,910新元，较7月22日的上一轮投标中的129,890新元微幅上涨20新元。

    公开组（E组）拥车证价格从129,971新元上涨0.8%至131,000新元。

    此类别的证书可用于注册除摩托车外的任何车辆类型，但主要用于注册大型汽车。

    由于这些证书是可转让的，汽车经销商通常会购买它们，以便在无需等待下一次投标活动的情况下灵活地注册汽车。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    摩托车组（D组）拥车证保费从10,202新元上涨3%至10,503新元。

    这是该类证书价格连续第三次投标活动突破万元大关，2026年迄今已累计出现五次此类情况。

    商用车组（C组）拥车证价格从93,889新元下跌2.5%至91,545新元。 海峡时报

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    COECars

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Leong Yung Chee (left), UOB’s chief financial officer, with Tobias Pross, AllianzGI’s CEO, at the strategic distribution partnership signing.

    UOB to sell asset management arm to Allianz Global Investors for S$555 million

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    For H1 2026, Seatrium’s net profit has jumped 158.3% year on year to S$372.9 million.

    Can Seatrium build on its robust H1 earnings? UOBKH and DBS analysts have divided views

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More