A组拥车证保费下滑1.7%至123,890新元；B组价格保持平稳

公开组（E组）拥车证价格从129,971新元上涨0.8%至131,000新元

摩托车组（D组）拥车证保费从10,202新元上涨3%至10,503新元。 图片：REUTERS

新加坡 – 在8月5日的投标活动中，A组拥车证（COE）价格下滑至123,890新元，而B组拥车证保费则保持平稳。

适用于中小型、马力较小汽车和电动车的A组拥车证保费从126,000新元下跌了1.7%。

用于注册大型、马力更强汽车和电动车的B组拥车证价格为129,910新元，较7月22日的上一轮投标中的129,890新元微幅上涨20新元。

公开组（E组）拥车证价格从129,971新元上涨0.8%至131,000新元。

此类别的证书可用于注册除摩托车外的任何车辆类型，但主要用于注册大型汽车。

由于这些证书是可转让的，汽车经销商通常会购买它们，以便在无需等待下一次投标活动的情况下灵活地注册汽车。

摩托车组（D组）拥车证保费从10,202新元上涨3%至10,503新元。

这是该类证书价格连续第三次投标活动突破万元大关，2026年迄今已累计出现五次此类情况。

商用车组（C组）拥车证价格从93,889新元下跌2.5%至91,545新元。 海峡时报