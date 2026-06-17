A组拥车证价格四个月内第三次超越B组；保费普遍下跌

公开组是唯一上涨的组别，上涨了2新元

【新加坡】A组拥车证（COE）的价格在周三（6月17日）下跌1.7%至123,847新元，超越了B组的保费123,502新元。

这是四个月内第三次A组拥车证的价格高于B组。

在6月4日的上一轮投标中，这两个组别之间有980新元的差价，当时B组的保费更高。B组适用于更大型、马力更强的汽车和电动车。

除E组，即公开组外，所有其他组别的保费在周三均下跌。

在上一轮投标中，适用于小型、马力较小汽车和电动车的A组拥车证价格为126,009新元。当时B组的保费为126,989新元；最新的123,502新元保费标志着2.7%的跌幅。

公开组方面，保费从129,000新元上涨2新元，至129,002新元。

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该组别的拥车证可用于注册除摩托车外的任何类型车辆，但通常用于注册更大型的汽车。

由于这些拥车证可以转让，汽车经销商通常会投标这类拥车证，以便灵活地注册汽车，而无需等待下一轮投标活动。

用于摩托车的D组保费下跌0.1%，从10,000新元降至9,989新元。

C组，即商用车辆组，从94,000新元的历史高点下跌1.1%，至93,001新元。 THE STRAITS TIMES