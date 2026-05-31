随着冲突性质的演变，Chan Chun Sing呼吁与志同道合的国家建立更多合伙业务

他表示，通过这些网络，各国可以在网络安全和人工智能等领域建立信任。

5月31日，国防部长Chan Chun Sing在香格里拉对话会的“在分裂世界中不断演变的安全合伙业务”全体会议上发言。 照片来源：海峡时报

【新加坡】国防部长Chan Chun Sing表示，随着冲突的演变，需要建立更多灵活、基于具体问题的安排网络，以补充多边合作。

Chan在5月31日的香格里拉对话会全体会议上致辞时表示，虽然多边机构是国际合作的支柱，但随着新领域的迅速发展，各国不能“被最低共同标准所束缚”。

相反，各国应与志同道合的国家发展灵活的合伙业务，组成“有能力、有意愿的联盟”。

他表示：“这些是我们合作网络中的连接梁——用以弥合差距、测试想法，并在新的未知领域中探路。”

Chan表示，通过这些网络，各国可以在网络安全和人工智能等领域建立信任。

他强调了新加坡如何与荷兰和韩国合作，就军事人工智能治理展开全球讨论。

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在网络安全方面，新加坡于2023年启动了亚细安国防部长会议网络安全与信息卓越中心，旨在促进亚细安各国防务机构之间就应对网络攻击、虚假信息和错误信息的威胁加强交流。

Chan表示，新加坡也认为迫切需要建立护栏，以保护其关键的海底基础设施。这类基础设施可包括电信和能源电缆。

部长强调了最近由新加坡牵头、由17个国家发起的一项旨在保护此类系统的倡议。

这项名为《海底基础设施防务交流指导原则》（Guide）的倡议于5月30日在香格里拉对话会期间启动，是首个跨区域应对海底安全挑战的同类倡议。

它将促进信息共享，为安全事件提供预警支持。

在5月31日题为“在分裂世界中不断演变的安全合伙业务”的全体会议上，Chan回答了有关这一新框架功能的问题。

他还谈到，为保护关键海底基础设施而建立对国际法律和规范的共识至关重要，并指出波罗的海国家、中东和大洋洲的国家也参与了《指导原则》。

他补充道：“这些都是实际问题——我们如何建立规范来促成好事发生？我们如何发现坏事的发生？最后，我们如何追究做坏事的人的责任？”

该全体会议的其他发言者包括菲律宾国防部长Gilberto Teodoro Jr和北约军事委员会主席、海军上将Giuseppe Cavo Dragone。

Chan在演讲中还强调，在应对不断演变的冲突时，需要维护和更新对安全与进步至关重要的原则，以及管理国内政治的重要性。

部长指出，东欧和中东等地的冲突表明，争端已不再局限于地理范围。

这些冲突已对远超这些地区的全球供应链和生产链造成了破坏。

当今的冲突也反映了多维度力量的相互作用，包括将经济杠杆武器化和争夺话语权。

Chan表示，冲突“不再仅仅是关于昨天的争吵和今天的纠纷”，也关乎“为明天的较量设定框架”。

这可能涉及对信息系统、能源网和供水系统等重要生命线的控制权。

他表示，尽管当前的国际体系并不完美，需要更新以适应当前现实，但不应因噎废食。

Chan补充说，一个制度和规范薄弱、所有问题和关系都通过交易视角看待的世界，将使世界变得更糟。

Chan表示，因此，当规则和规范植根于国际法时，它们就显得尤为关键。

他以1982年的《联合国海洋法公约》为例，该公约为海事活动提供了明确而坚定的规则。

他表示：“霍尔木兹海峡最近的事态发展提醒我们，为何这些海事权利如此重要。如果过境通行权受到侵蚀，所有依赖海上互联互通的国家都将蒙受损失。”

在谈到国内政治时，Chan表示，对外的信任需要国内的信心。

国内的信心和凝聚力为政府进行有意义和建设性的接触，以及达成和平所必需的妥协和建立合伙业务创造了空间。

Chan表示，采取简单、民粹的解决方案来赢得短期的国内支持或许很有诱惑力。

然而，随着时间的推移，这种解决方案会侵蚀信任、加深分歧，并使社会的韧性降低。

持久的解决方案要求各国通过经济、军事和信息手段直接应对自身的挑战。

他补充道：“我们在国内的信任越强，我们的凝聚力就越强，就越有能力与国外的其他各方合作。” 海峡时报