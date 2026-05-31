随着冲突性质的演变，Chan Chun Sing呼吁与志同道合的国家建立更多合伙业务
他表示，通过这些网络，各国可以在网络安全和人工智能等领域建立信任。
- 5月31日，国防部长Chan Chun Sing在香格里拉对话会的“在分裂世界中不断演变的安全合伙业务”全体会议上发言。 照片来源：海峡时报
本文由AI辅助翻译
【新加坡】国防部长Chan Chun Sing表示，随着冲突的演变，需要建立更多灵活、基于具体问题的安排网络，以补充多边合作。
Chan在5月31日的香格里拉对话会全体会议上致辞时表示，虽然多边机构是国际合作的支柱，但随着新领域的迅速发展，各国不能“被最低共同标准所束缚”。
相反，各国应与志同道合的国家发展灵活的合伙业务，组成“有能力、有意愿的联盟”。
他表示：“这些是我们合作网络中的连接梁——用以弥合差距、测试想法，并在新的未知领域中探路。”
Chan表示，通过这些网络，各国可以在网络安全和人工智能等领域建立信任。
他强调了新加坡如何与荷兰和韩国合作，就军事人工智能治理展开全球讨论。
在网络安全方面，新加坡于2023年启动了亚细安国防部长会议网络安全与信息卓越中心，旨在促进亚细安各国防务机构之间就应对网络攻击、虚假信息和错误信息的威胁加强交流。
Chan表示，新加坡也认为迫切需要建立护栏，以保护其关键的海底基础设施。这类基础设施可包括电信和能源电缆。
部长强调了最近由新加坡牵头、由17个国家发起的一项旨在保护此类系统的倡议。
SEE ALSO
这项名为《海底基础设施防务交流指导原则》（Guide）的倡议于5月30日在香格里拉对话会期间启动，是首个跨区域应对海底安全挑战的同类倡议。
它将促进信息共享，为安全事件提供预警支持。
在5月31日题为“在分裂世界中不断演变的安全合伙业务”的全体会议上，Chan回答了有关这一新框架功能的问题。
他还谈到，为保护关键海底基础设施而建立对国际法律和规范的共识至关重要，并指出波罗的海国家、中东和大洋洲的国家也参与了《指导原则》。
他补充道：“这些都是实际问题——我们如何建立规范来促成好事发生？我们如何发现坏事的发生？最后，我们如何追究做坏事的人的责任？”
该全体会议的其他发言者包括菲律宾国防部长Gilberto Teodoro Jr和北约军事委员会主席、海军上将Giuseppe Cavo Dragone。
Chan在演讲中还强调，在应对不断演变的冲突时，需要维护和更新对安全与进步至关重要的原则，以及管理国内政治的重要性。
部长指出，东欧和中东等地的冲突表明，争端已不再局限于地理范围。
这些冲突已对远超这些地区的全球供应链和生产链造成了破坏。
当今的冲突也反映了多维度力量的相互作用，包括将经济杠杆武器化和争夺话语权。
Chan表示，冲突“不再仅仅是关于昨天的争吵和今天的纠纷”，也关乎“为明天的较量设定框架”。
这可能涉及对信息系统、能源网和供水系统等重要生命线的控制权。
他表示，尽管当前的国际体系并不完美，需要更新以适应当前现实，但不应因噎废食。
Chan补充说，一个制度和规范薄弱、所有问题和关系都通过交易视角看待的世界，将使世界变得更糟。
Chan表示，因此，当规则和规范植根于国际法时，它们就显得尤为关键。
他以1982年的《联合国海洋法公约》为例，该公约为海事活动提供了明确而坚定的规则。
他表示：“霍尔木兹海峡最近的事态发展提醒我们，为何这些海事权利如此重要。如果过境通行权受到侵蚀，所有依赖海上互联互通的国家都将蒙受损失。”
在谈到国内政治时，Chan表示，对外的信任需要国内的信心。
国内的信心和凝聚力为政府进行有意义和建设性的接触，以及达成和平所必需的妥协和建立合伙业务创造了空间。
Chan表示，采取简单、民粹的解决方案来赢得短期的国内支持或许很有诱惑力。
然而，随着时间的推移，这种解决方案会侵蚀信任、加深分歧，并使社会的韧性降低。
持久的解决方案要求各国通过经济、军事和信息手段直接应对自身的挑战。
他补充道：“我们在国内的信任越强，我们的凝聚力就越强，就越有能力与国外的其他各方合作。” 海峡时报
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Nearly half of Apac’s wealthy expect market crash or correction, plan to rotate to cash: study
Shanda co-founder sells Tanglin Hill bungalow for S$76 million
Yeo’s, Tiger Beer and now Gardenia – flight of food manufacturing from Singapore might be just as planned
Johor property old hand KSL readies family handover amid market boom