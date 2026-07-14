樟宜机场寄望亚太航空业蓬勃发展及强大的合伙业务以实现增长

东南亚航空业的增长将推动新加坡这一航空枢纽的发展，同时机场方面也在努力降低成本

【新加坡讯】自开始商业运营四十五年来，樟宜机场已成为全球最繁忙、最受赞誉的机场之一。

从1981年仅有一个航站楼、年旅客吞吐量810万人次，发展到如今拥有四个航站楼，并在2025/2026财年创下7000万人次的纪录，樟宜机场还在去年被评为全球第四繁忙的机场。

未来几十年，樟宜机场的发展将由亚太地区驱动，该地区是全球增长最快、规模最大的航空市场。事实上，樟宜机场正将自己定位在这场繁荣的核心地带：东南亚。

与此同时，机场将采取措施加强其 最大的优势——这并非指巨大的室内瀑布或更多的跑道，而是合伙业务。

樟宜机场集团 (Changi Airport Group) 航空枢纽与货运发展执行副总裁 Lim Ching Kiat 表示：“我们无法单打独斗。一个机场，无论多么豪华舒适，如果没有强大的航空公司支持，就无法实现其成为枢纽的梦想。”

亚太引擎

Lim 在周一（7月13日）的一场圆桌简报会上对记者表示，樟宜机场的增长将继续受到亚太地区作为全球领先航空市场地位的推动。

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樟宜机场方面将与航空公司密切合作，并致力于在全球环境更趋动荡的背景下，继续担当一个可靠的航空枢纽。

该机场于1981年7月1日投入运营，取代巴耶利峇机场 (Paya Lebar Airport) 成为新加坡的主要客运机场，并于近期庆祝了其成立45周年。

机场制定了雄心勃勃的持续增长计划：第5航站楼将于2030年代中期启用，届时樟宜机场将变身为一个超大型机场，年旅客接待能力将从目前的最高9000万人次提升至超过1亿人次。

同时，机场的目标是在2030年代中期将其连接的城市数量从目前的约170个增加到200个。

亚太地区仍然是关键的增长引擎。

预计未来几十年全球航空业将持续稳步增长，其中亚太地区将作为增长最快和规模最大的市场引领行业发展。

Lim 表示，凭借其地理优势，新加坡将从中受益。目前，亚太地区贡献了樟宜机场约85%的客流量。

东南亚将成为航空业增长的焦点，该地区总人口达7亿，且人口结构比亚洲其他地区更为年轻，日益增长的财富将推动航空旅行的需求。

“恰好我们所在的区域是增长非常迅速的地区……这就是趋势，我们身处这个地理位置，必须顺应这一趋势。”

在这一背景下，樟宜机场将继续优先发展与经济中心和全球市场的连接。在本区域，这意味着中国、印度尼西亚、印度和越南等城市的市场已为航空业的增长做好了准备。

未来可能开通的一个航点是越南的海防市，那里有许多与新加坡相关的企业入驻的工业园区，并且距离热门旅游地下龙湾也相对较近。印度的主要邦首府也在计划之列，例如北方邦的勒克瑙。

他表示：“北方邦的人口超过2亿，未来某个时候它会（与新加坡）建立连接……明天的印度将像今天的中国一样，并继续增加许多航线连接。”

新加坡与中国有超过35个城市的航线连接，覆盖了大部分省会城市，而像新疆和内蒙古等尚未覆盖的城市，未来也可能被纳入航线网络。

过去两年里，新增的中国航点城市包括吉林省省会长春、黑龙江省省会哈尔滨以及甘肃省省会兰州。

二线城市机遇

樟宜机场也寻求开通往所谓二线城市的航线，这些城市虽非主要枢纽，但在旅游和贸易方面具有良好潜力。

Lim 表示，提早进入市场意味着有机会在市场成熟时培养需求并部署更多航班，而这项工作已经开始了。

例如，酷航 (Scoot) 使用其最新的巴西航空工业公司 (Embraer) E190-E2 型飞机机队，执飞飞往印尼勿里洞和坤甸等区域性城市的航线，这些航线规模虽小，但增长迅速。

该航空枢纽也在中亚和中东等新兴市场抢占先机。例如，在阿曼旅游业推广的推动下，阿曼航空 (Oman Air) 近几周开通了马斯喀特和新加坡之间的新航班。

Lim 表示，这不仅仅是增加新航点，还包括持续监控市场以发现新机遇，例如在现有航线上增加班次，或在已有全服务航空公司执飞的航线上增加一家低成本航空公司。

樟宜机场并不优先考虑特定类型的航空公司，而是旨在实现各细分市场的“健康增长”，从而为消费者提供选择，并满足不同群体的需求。

印尼的 TransNusa 航空公司就是一个例子，这家全服务航空公司前身是一家低成本航空公司。

该航空公司自2023年起在樟宜机场运营，是增长最快的公司之一，其2025年在该机场的客流量同比增长了近70%。

深化合伙业务

确保樟宜机场对航空公司而言始终是一个具有吸引力的运营地，是另一项优先任务。

由于机场费用和税款，樟宜机场是本区域对航空公司而言运营成本较高的枢纽之一，其中部分费用近年来已上调，以资助第5航站楼的开发。

Lim 表示，对于旅客而言，这些费用在包括酒店住宿和机票在内的总旅行成本中仅占一小部分。

Lim 表示，更重要的是提高效率，因为这能节省时间和金钱。

他表示：“如果我们能让运营流程更紧凑，并与航空公司更紧密地合作，就能帮助各方——包括航空公司和我们自己——节约成本。”

为此，樟宜机场正在利用自动化和人工智能来提高效率并减少飞机停场时间。这包括自动行李处理系统、自动通关门和其他系统。

另一个例子是目前正在樟宜机场测试的“飞机360”（Aircraft 360）系统。该系统监控飞机的周转作业，如加油、配餐和行李卸载，并利用历史数据来提升表现和减少延误。

未来展望

与整个航空业一样，樟宜机场也强调保持灵活性和紧跟市场脉搏，伊朗冲突带来的影响便是一个很好的例子。

由于部分中东空域和包括多哈、迪拜在内的枢纽关闭，以及一些区域航空公司因高油价取消航班，樟宜机场失去了一些航班。

但机场与增加了欧洲航线班次的航空公司合作，以弥补这一缺口，这些航空公司包括新加坡航空公司 (Singapore Airlines)、法国航空 (Air France)、英国航空 (British Airways) 和德国汉莎航空 (Lufthansa)。

Lim 指出，后疫情时代的全球环境变得更加动荡，伊朗冲突只是最新的一个例子。

但 Lim 表示，在这样一个世界里，新加坡的声誉及其对航空枢纽发展的承诺，将有助于提供合作伙伴所看重的稳定性。

“我们是值得信赖的。尽管外部环境变化莫测，但我们的政策始终如一。我们信守承诺，并且始终着眼于我们的长期规划图。所以我认为这为我们赢得了合作伙伴的极大信任。”