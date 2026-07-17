大法官 Sundaresh Menon 将于2027年2月退休，由 Sushil Nair 法官接任

总理公署表示，大法官 Menon 领导新加坡司法机构经历了重大转型

【新加坡】大法官 Sundaresh Menon 定于2027年2月26日退休，上诉庭法官 Sushil Nair 将于同日被任命为新加坡第五任大法官。

总理公署（PMO）于周五（7月17日）发表声明，总理 Lawrence Wong 表示：“在过去的14年里，大法官 Menon 为新加坡做出了卓越的贡献。在他的领导下，我国司法机构赢得了新加坡人民的信任和国际法律界的尊重。我感谢他所提供的非凡服务。”

“我深信 Sushil Nair 法官将在此坚实基础上再接再厉，继续维护我国司法机构的卓越、廉正和独立。”

总理公署表示，大法官 Menon 于2012年11月6日受委担任此最高职位，此后便领导新加坡司法机构经历了一段重大的转型时期。

他监督了旨在加强法院能力的重大改革，并领导了其数字化转型。他还设立了高等法庭上诉庭，这使得上诉能够得到更高效的审理和解决。

Menon 大法官在发展新加坡国际商事法庭及其国际委员会方面也发挥了关键作用，巩固了新加坡作为值得信赖的国际争端解决中心的地位。

在他的领导下，家事司法法院和青年法庭采用了治疗式司法方针，改变了家庭和青少年案件的审理与解决方式。

Sushil Nair 法官于2025年4月1日以司法委员的身份加入司法界。他后来被任命为高等法庭法官，并于6月15日出任上诉庭法官。

他在加入司法机构时已拥有35年的法律服务经验。他曾担任 Drew & Napier 的副总裁，及其企业重组与债务重整业务部主管。《海峡时报》