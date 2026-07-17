The Business Times
business-time-50

大法官 Sundaresh Menon 将于2027年2月退休，由 Sushil Nair 法官接任

总理公署表示，大法官 Menon 领导新加坡司法机构经历了重大转型

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 大法官 Sundaresh Menon（右）将于2027年2月26日卸任，届时将由 Sushil Sukumaran Nair 法官接任。
    • 大法官 Sundaresh Menon（右）将于2027年2月26日卸任，届时将由 Sushil Sukumaran Nair 法官接任。 照片：新加坡法院

    Calista Wong

    Published Fri, Jul 17, 2026 · 04:25 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】大法官 Sundaresh Menon 定于2027年2月26日退休，上诉庭法官 Sushil Nair 将于同日被任命为新加坡第五任大法官。

    总理公署（PMO）于周五（7月17日）发表声明，总理 Lawrence Wong 表示：“在过去的14年里，大法官 Menon 为新加坡做出了卓越的贡献。在他的领导下，我国司法机构赢得了新加坡人民的信任和国际法律界的尊重。我感谢他所提供的非凡服务。”

    “我深信 Sushil Nair 法官将在此坚实基础上再接再厉，继续维护我国司法机构的卓越、廉正和独立。”

    总理公署表示，大法官 Menon 于2012年11月6日受委担任此最高职位，此后便领导新加坡司法机构经历了一段重大的转型时期。

    他监督了旨在加强法院能力的重大改革，并领导了其数字化转型。他还设立了高等法庭上诉庭，这使得上诉能够得到更高效的审理和解决。

    Menon 大法官在发展新加坡国际商事法庭及其国际委员会方面也发挥了关键作用，巩固了新加坡作为值得信赖的国际争端解决中心的地位。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    在他的领导下，家事司法法院和青年法庭采用了治疗式司法方针，改变了家庭和青少年案件的审理与解决方式。

    Sushil Nair 法官于2025年4月1日以司法委员的身份加入司法界。他后来被任命为高等法庭法官，并于6月15日出任上诉庭法官。

    他在加入司法机构时已拥有35年的法律服务经验。他曾担任 Drew & Napier 的副总裁，及其企业重组与债务重整业务部主管。《海峡时报》

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore lawLawyersChief justiceThe Straits Times

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    Employees may grumble about long hours, difficult clients or demanding deadlines, but often the biggest push factor is how they are treated.

    What makes a good job? Feeling that you matter

    UOB shares retreated as much as S$1.66 to S$41.84 in the first few minutes of trading on Jul 17.

    UOB shares end 2.4% lower after months of steady gains

    It might be tempting to take GovTech’s layoffs as a sign of economic trouble, but its detailed explanation should dispel such attempts at generalisation.

    GovTech layoffs: ‘No one is safe’ or ‘No one is to blame’?

    A distinct separation of duties in a family enterprise protects both the business and the family. 

    Family businesses fail when members overstep their roles

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More