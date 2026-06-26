新加坡芯片业者乘人工智能浪潮 加大半导体生态系统投资

应用材料公司 (Applied Materials) 是最新一家在新加坡扩大业务的企业，并指出其客户也在进行类似投资。

UMC 宣布将于2025年在新加坡进行新的先进晶圆厂扩建。这是近年来投资该城邦的众多半导体公司之一。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡】在过去至少18个月里，韩国、台湾等经济体因受益于驱动人工智能应用的硬件需求而备受关注。

但新加坡也和它们一样，乘上了人工智能的浪潮。

虽然新加坡可能没有像台积电 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) 或 SK 海力士 (SK Hynix) 那样的本土半导体巨头，但这个城邦国家拥有一个全面的半导体枢纽，使其能够在本轮半导体上升周期中，从人工智能驱动的需求中获益。这对该国的出口和所吸引的投资都产生了积极影响。