多数组别拥车证保费下跌；A组以130,001新元成交
除公开组（E组）外，其他各组别价格均有下滑。
- A组拥车证保费从上一轮的131,890新元下跌1.4%，至最新一轮的130,001新元。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在10月7日的投标活动中，A组拥车证保费微跌至130,001新元，而该组别保费曾在9月初达到133,009新元的历史新高。
除公开组（E组）的拥车证保费保持不变外，其他各组别的价格均有下跌。
A组拥车证（适用于中小型、马力较小的汽车和电动车）保费从上一轮的131,890新元下跌1.4%，至最新一轮的130,001新元。
用于注册大型、马力较大汽车和电动车的B组拥车证，其保费下跌2.2%，从133,000新元降至130,100新元。
公开组（E组）拥车证保费保持在137,000新元不变。
由于这类证书可以转让，汽车经销商通常会预先投标，以便在无需等待下一轮投标活动的情况下灵活地为汽车进行注册。
商用车辆（C组）的拥车证保费较之前的92,144新元下跌0.3%，最终报91,889新元。
摩托车（D组）拥车证保费下跌9.7%，从12,201新元降至11,012新元。
在新加坡，拥有和使用车辆必须持有拥车证。
当局正在检讨拥车证制度，以改善汽车的分类方式。
该检讨将征求驾车人士、经销商、汽车制造商和学者的意见，预计将在2026年底前完成。《海峡时报》
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