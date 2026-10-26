拥车证配额：豪华车供应增3.3%，主流车持平
2026年11月至2027年1月期间的总供应量将增长1.1%；无计划增加“填补”配额
- 在接下来的三个月配额期内，A组和B组这两个汽车组别将不会有“填补”配额。 照片：DERRYN WONG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】未来三个月，豪华车的拥车证 (COE) 供应量将增加3.3%，而主流车的供应量则保持不变。
陆路交通管理局 (陆交局) 周一（10月25日）表示，2026年11月至2027年1月期间，所有拥车证组别的总配额将增加1.1%（即213张），达到19,298张。
该局指出，未来三个月配额将不受当前正在进行的汽车拥车证分类审查的影响。
供应量普遍增加
与8月至10月相比，在2026年11月至2027年1月期间，豪华车组别（B组）的拥车证数量将增加3.3%（即180张），达到5,707张。
B组适用于引擎容量超过1600立方厘米（cc）、功率超过97千瓦（kW）的汽车，或功率超过110千瓦的电动汽车（EV）。
主流车组别（A组）的拥车证数量将为7,134张，与上一期持平。
A组适用于引擎容量不超过1600立方厘米、功率不超过97千瓦的汽车，或功率不超过110千瓦的电动汽车。
商用车辆的C组拥车证供应量将增加37张（即2%），达到1,873张。
摩托车组别（D组）的拥车证供应量将减少2%（即61张），降至3,004张。
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可用于注册除摩托车外任何车辆的公开组配额，将增加3.7%（即57张），达到1,580张。
汽车组别无“填补”配额
未来三个月的配额中，汽车组别也没有增加“填补”配额。
这项于2023年5月推出的政策，旨在提前动用那些必须报销的车辆所产生的配额，例如延期五年拥车证的车辆。
本期A组和B组均未增加此类配额；D组将增加1,031张，C组则增加61张。
在上一轮为期三个月的配额期内，A组增加了200张此类配额，B组则没有；C组增加了70张，D组增加了1,111张。C组允许每年有0.25%的增长，但所有其他组别均实施零增长政策。
拥车证的供应量取决于报销车辆的数量。具体供应量是根据过去12个月报销车辆数量的滚动平均值计算得出的。
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