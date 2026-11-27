旗下Zig平台的德士与私召车司机也将获得更清晰的收入明细

集体协议签署仪式出席者包括（前排左起）：全国德士师傅协会会长兼康福德高Zig分会主席 Ken Tan Yeo Hua、全国德士师傅协会执行秘书 Teo Siew Pan、康福德高新加坡点对点交通业务主管 Michael Huang、康福德高Zig租车业务主管 Yee Hon Wai、全国私人出租车司机协会执行秘书 Raven Lee、全国私人出租车司机协会会长兼康福德高Zig分会秘书 Benny Lee；（后排左起）：全国职工总会助理秘书长 Yeo Wan Ling、康福德高主席 Mark Christopher Greaves、全国职工总会秘书长兼总理公署部长 Ng Chee Meng、康福德高董事经理兼集团总裁 Cheng Siak Kian，以及全国职工总会副秘书长 Cham Hui Fong。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】根据周五（11月27日）签署的两份集体协议，康福德高 (ComfortDelGro) 在做出影响旗下德士与私召车平台Zig司机收入的决策前，必须先与工会进行协商。

车资、租金或佣金的任何变动，在实施前都须经过全国私人出租车司机协会 (NPHVA) 和全国德士师傅协会 (NTA) 的协商。

全国职工总会 (NTUC) 和康福德高在联合声明中表示，康福德高必须就Zig平台的车资、应用程序或试点项目的调整，提前至少两周发出通知。只有在紧急情况下，才能免去协商环节。

这两个协会是隶属于全国职工总会的平台工作协会 (PWAs)。这是新加坡首个由平台运营商与平台工作协会签署的协议，将于12月1日生效。

这些协议建立在康福德高于2025年2月正式承认全国私人出租车司机协会和全国德士师傅协会的基础上，该承认是在《平台员工法令》生效后不久进行的。

协议还正式确立了Zig为司机提供每趟行程和每次付款的明细单的做法。明细单将列出每笔车资的构成，包括附加费和奖励金，同时也会显示佣金、支付处理费、中央公积金缴款和净收入。

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康福德高旗下的Zig是新加坡首个在集体协议中承诺与平台工作协会分享司机工作数据的平台运营商。它将提供关于收入、在线时长和完成行程次数的汇总数据。

它还将提供进一步信息，以用于核实收入、监控工作趋势和处理申诉。

康福德高点对点交通业务主管 Michael Huang 表示，在瞬息万变的环境中，该协议应能帮助司机了解“这项工作将如何发展”。

“整个平台经济变化非常快，我们认识到我们也需要与时俱进。”

提高透明度

除非发生严重不当行为等严重情况，否则康福德高在暂停或将司机从平台移除前，会先发出警告或通知。

司机可以通过协会提出上诉，并收到附有理由的书面结果。未解决的纠纷可提交至人力部进行调解，必要时可再提交至劳资仲裁庭。

从Zig租车的司机将有权享受优惠佣金率。Zig车辆的租用者还将获得个人意外保险计划和租金奖励等福利保障。

康福德高将协助符合条件的司机申请政府支付的假期，包括产假、陪产假、共享育儿假和育儿事假。公司还将以优惠价格提供健康检查服务。

符合条件的司机若在从事平台工作期间因意外事故导致永久丧失工作能力，并有资格获得工伤赔偿，将可获得高达2000新元的临时援助金。这笔款项是在法定赔偿之外的额外补助。

Zig平台上的ComfortRide行程也设有9新元的最低车资；该最低车资可能会根据运营成本和市场状况的变化进行调整。

全国职工总会秘书长 Ng Chee Meng 呼吁其他平台运营商效仿，他表示：“我很高兴这个合伙业务不仅着眼于当前的生计问题，还关注长远发展，以便我们能在行业演变和发展中保持信心和能力。”

Ng 补充说，根据集体协议，康福德高和全国职工总会已承诺为司机探索其他发展途径。

康福德高董事经理兼集团总裁 Cheng Siak Kian 表示，这些协议为公司提供了“一个更有力的途径”，以与协会共同应对行业变化。

全国私人出租车司机协会会长 Benny Lee 表示，除了协议现有条款外，他希望能在提高车资方面做出更多努力，以增加司机收入——尤其是一些司机为了获得可观的收入，每天工作长达12至16个小时。

全国德士师傅协会会长 Tan Yeo Hua 表示，康福德高在计划进行影响收入的变革时，会先与协会商谈，“这样在他们做任何决定之前，我们都能有发言权”。

这些协议涵盖了全国私人出租车司机协会和全国德士师傅协会的会员。康福德高将为符合资格的司机赞助六个月的全国职工总会会籍。

该公司表示，每年投入超过550万新元用于福利计划和奖励措施。中东冲突导致油价上涨时，公司承担了部分上涨成本。

公司还推出了一项直接支付给司机的临时按趟计费的费用，并向德士司机提供了燃油积分。