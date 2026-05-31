评论：美国称舰艇和潜艇胜过峰会，东南亚委婉拒绝

东帝汶总统表示：“（和平）固然需要国防，但也需要预防。”

【新加坡】在一个以战略稳定和海事安全讨论为主的日子里，诺贝尔和平奖得主 Jose Ramos-Horta 对“军事硬件比对话更重要”的观点，给出了一个简单而尖锐的回应。

5月30日，东帝汶总统在第23届香格里拉对话（SLD）上发表特别演讲时指出，当各国竞相增加国防开支时，它们却难以在那些能够真正预防冲突的因素上投入同等资源。

Ramos-Horta 说：“导弹可以威慑对手，但无法抵挡海水。坦克可以保卫边境，但无法挽救歉收的庄稼。”

“潜艇可以在海洋巡逻，但无法重建因灾难和冲突而流离失所的社会中的信任。”

这番言论发表的几小时前，美国国防部长 Pete Hegseth 刚刚贬低香格里拉对话等峰会，称其不如军事硬件重要。这些话巧妙地体现了东南亚国家在整个周末期间，通过多种方式在外交上对华盛顿进行反驳。

“联盟的价值不应以旗帜的数量来衡量，而应以战斗编队的数量来衡量。我们不需要更多的会议，我们需要更强的战斗力。”Hegseth 在5月30日的首场全体会议上说。

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“很抱歉我在这里这么说，但是少点香格里拉（对话），多点舰艇和潜艇。”他在严厉斥责他所谓的美国欧洲盟友“搭便车”、占美国纳税人军费开支便宜的行为时说道。

在他看来，“欲求和平，必先备战”。

作为和平建设者，Ramos-Horta 有不同的看法。他说：“（和平）固然需要国防，但也需要预防。它需要国家实力，也需要通过耐心的外交进行切实的跨境合作。”

他补充说，和平也需要规则和信任。前一天晚上，越南总统 To Lam 在发表主旨演讲时也重点强调了这两个概念，他呼吁各国解决他所说的日益加深的战略信任危机。

To Lam 强调，香格里拉对话本身就是解决这一问题的途径之一。

他说：“香格里拉对话应继续作为一个各国认真倾听彼此、阐明意图、求同存异、管控分歧的平台，而不仅仅是重申立场的场合。”

东南亚在美国眼中的地位

Hegseth 的言论引来了一些与会代表的嗤笑——无论是在发表演讲的宴会厅内还是厅外。然而，这些言论却主导了《海峡时报》在香格里拉对话场外与代表们的交谈内容。

尤其值得注意的是，他点名表扬了所谓的“模范盟友”——即美国认为在分担区域防务负担方面有所作为的国家。这些国家要么是将其核心军事开支提高到接近北约占其国内生产总值（GDP）3.5%的基准，要么是增加了对该地区安全的承诺。

点名的顺序颇有深意。在亚细安成员国中，菲律宾最接近榜首，Hegseth 称赞总统 Ferdinand Marcos Jr 将其国防预算提高了12%。马尼拉已将其2025年国防预算增加了12.3%，达到2719亿比索（56.4亿新元），但这仅占其2025年国内生产总值的约1%。该国还将在2026年进一步增加8.6%的国防预算。

东帝汶总统 Jose Ramos-Horta 于5月30日在香格里拉对话上发表特别演讲。 图片：海峡时报

新加坡因“表现超群”而受到赞扬。紧随其后的是印度尼西亚，该国于4月与美国签署了一项重大的国防合作合伙业务。Hegseth 没有提及的是，雅加达还签署了一份备受争议的意向书，同意与美国全面共享其领空。

接着是马来西亚——被两次表扬。第一次是因为领导了亚细安观察员小组部署，以监测泰国-柬埔寨边境。第二次是更广泛的赞扬，因其支持 Hegseth 所称的美国总统 Donald Trump 在该地区的“历史性和平协议”。

这番两次提及促使一位马来西亚代表评论说，总理 Anwar Ibrahim 于2025年10月在吉隆坡举行的亚细安峰会前，在机场停机坪上与 Trump 的那段病毒式传播的舞蹈“看来终究是奏效了”。

然而，也存在不安情绪。一位马来西亚代表担忧，美国可能会利用这个新的国防开支排名作为贸易谈判的筹码——就像之前关税被用作武器一样。

诺丁汉大学马来西亚分校亚洲政策与互动研究所所长 Tricia Yeoh 告诉《海峡时报》，小国在应对国内其他财政压力的同时，可能无法在财务上做出承诺。

她在香格里拉对话场外表示：“尽管安全与贸易日益交织，但将其中一个作为另一个的筹码，可能会违背美国力求保护的基于规则的国际秩序原则。”

这些担忧并非空穴来风。马来西亚国防部长 Mohamed Khaled Nordin 被国内媒体追问，要求澄清布城的承诺究竟意味着什么。2026年预算案中拨给国防的近220亿令吉（70亿新元），仅占其2万亿令吉国内生产总值的约1%。

他在5月30日的场外告诉记者：“和马来西亚一样，我们负责我们自己的国防，而且因为我们是中立的，我们从许多国家获得项目来建设我们的能力。我们并不真正依赖其他国家来帮助我们进行国防。”

他补充说：“我们必须确保我们自己有能力。”他指的是 Hegseth 关于美国现在只会帮助那些自助的国家的论断。

Khaled 在5月31日的一场全体会议上重申，作为一个发展中国家，马来西亚必须审慎地使用开支，而不是争相达到美国的开支建议。尽管马来西亚已为一份被挪威取消的海军导弹系统合同支付了1.26亿欧元（1.88亿新元），但它仍在与美国讨论该合同的替代方案。

“如果美国要求北约增加开支，我们可以理解。但对于像马来西亚这样一个不富裕的国家，我们还有其他需要发展的领域。”他在自己的全体会议问答环节中说道。

在 Hegseth 的名单中，越南在其区域邻国中排在最后，但这只是因为他希望将河内的军事现代化努力与其共产主义政治制度进行对比。这意味着泰国实际上排在了榜单的末尾。

这会让曼谷担心吗？不一定。

泰国区域研究协会顾问 Seksan Anantasirikiat 在香格里拉对话场外表示，在国内已经因政治不稳定和经济疲软而步履维艰的情况下，选择不参与美国主导的防务承诺实际上可能“为泰国实现其战略利益提供回旋余地”。

以东南亚为中心的解决方案空间

对华盛顿的开支基准持怀疑态度，并不意味着东南亚国家忽视了战略稳定或海事安全，尤其是在南中国海问题上。

例如，菲律宾就警告称，尽管在“特习会”后北京和华盛顿关系回暖，但它并未感到来自中国的压力有任何减轻。

菲律宾国防部长 Gilberto Teodoro Jr 在香格里拉对话场外接受路透社采访时表示，美国和中国可以将彼此视为军事上的对等方，从而相互尊重。但他指出，像菲律宾这样的国家没有这样的奢侈。

“我们是一个较小的国家。主动发起任何冲突对我们来说是鲁莽的。”他在5月31日的全体会议上，回应一位中国学者指责菲律宾派人占领南中国海无人岛礁时说道。

菲律宾国防部长 Gilberto Teodoro Jr 表示，美国和中国可以将彼此视为军事上的对等方，从而相互尊重。 图片：海峡时报

他补充说：“不幸的是，这些冲突是由一个没有任何权利或合法主张的占领者造成的。”

与此同时，Ramos-Horta 表示相信“南中国海行为准则”终将实现，但他也对其区域邻国宣布该地区为“和平区”的雄心提出了质疑。

他说：“这不一定意味着每个人都必须放弃其合法的历史和法律主张，但不应让这些主张冻结那些旨在建立信任和缓解紧张局势的倡议。”

在其主旨演讲中，To Lam 同样提醒听众，海洋提供的不仅仅是战略优势，它们还提供了生计。当海上航线成为“胁迫、对抗或展示武力的舞台”时，没有任何国家能从中受益。

越南总统 To Lam 于5月29日在香格里拉对话上发表主旨演讲。 图片：海峡时报

印度尼西亚国民军领土事务参谋长 Bambang Trisnohadi 中将在一个关于沿海安全的全体会议上也呼应了这一观点：“安全的海岸线始于安全的沿海居民。”

鉴于南中国海是东南亚长期存在的问题，最好的解决方案将是来自内部的方案——这与 To Lam 呼吁亚太地区应对当前全球不稳定背后的复合危机的呼吁相呼应。

Seksan 告诉《海峡时报》：“亚细安方式是最可取的解决方案，但相关利益方的政治意愿也很重要。

“迫切需要促进建立信任措施，以避免任何误判和误解。原则上，亚细安应重申其反对该地区任何单边行动的立场。”

Khaled 在全体会议的演讲中承认，东南亚国家正面临越来越大的选边站队压力。美国和中国都在该地区的经济、军事和制度领域加剧其影响力竞争。

他强调：“亚细安从来不是建立在胁迫之上。亚细安从来不是建立在主导之上。亚细安也从来不是建立在交易政治之上。”

有一种观点认为，应使香格里拉对话更加以东南亚为中心，就连该地区“对话胜于威慑”的最雄辩倡导者 Ramos-Horta 也承认了亚细安论坛形式的局限性。

当被问及将如何改革该组织时，他在一些笑声中说：“亚细安的会议太多了。我们的官员们已经厌倦了。”

“但这就是多边主义的代价。每个人都有可贡献之处；每个人的声音都必须被听到。”

在闭幕全体会议上，当《日经新闻》评论员 Hiroyuki Akita 提出那个熟悉的问题——亚细安是亲美还是亲中时，新加坡国防部长 Chan Chun Sing 毫不含糊地在掌声中回答道：“我们不亲美也不反美。我们不亲中也不反中。我们是亲亚细安。

“所以坐在这里，我想起一首打油诗：

“有言无行，一事无成。

“有行无通，信任尽毁。

“无行无通，万事皆空。

“有行有通，无所不能。”” 《海峡时报》