这是自2018年以来，新加坡首次对消费者保护机制进行全面检讨

在9月10日至30日期间，随着True Fitness等健身中心倒闭，新加坡消费者协会接获1610起投诉，涉及预付配套损失约382万新元。 照片：TM

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【新加坡】如果政府采纳一个小组的建议，消费者未来或将享有法定冷静期，以重新考虑是否要取消昂贵的预付配套。

负责检讨新加坡消费者保护机制的该小组表示，面对不当销售压力的消费者，在离开商店后应该有一段重新考虑的窗口期。小组建议，应在高风险行业推行此措施，并点名美容与保健行业为优先领域。

该小组于11月27日公布其提案，同时建议提高网红广告的透明度，并加强票务保障。同日，小组已向政府提交了七项建议。

该小组的联合主席、新加坡消费者协会 (CASE) 会长Melvin Yong表示，这是自《消费者保护（公平交易）法令》于2018年进行最后一次重大修订以来，首次对新加坡的消费者保护机制进行全面检讨。

若建议获批，更多消费者或能将其纠纷诉诸法庭。

小组建议小额索偿庭 (SCT) 将其处理的消费者索偿标准顶限从目前的2万新元提高至3万新元。海峡时报