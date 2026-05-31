Chan Chun Sing：随着国防开支增加，各国需建立互信

这是他在一场为到访部长和代表主持的会议上所讨论的议题之一。

国防部长Chan Chun Sing（右四）于5月30日在香格里拉对话会上，与到访的部长及其代表合影，其中包括多位部长级同僚（左起）：立陶宛的Robertas Kaunas、意大利的Guido Crosetto、泰国的Adul Boonthumjaroen、美国的Pete Hegseth、荷兰的Dilan Yesilgoz-Zegerius、日本的Shinjiro Koizumi和菲律宾的Gilberto Teodoro Jr。 照片：ST

【新加坡】国防部长Chan Chun Sing于5月30日表示，随着国防开支的增加，各国需要采取更多措施来建立信任、让彼此放心，这样才不会因一国安全感的提升而让其他国家感到更不安全。

这是Chan在第23届香格里拉对话会期间，为31位来访的部长和代表主持的会议上所讨论的议题之一。

与会者包括美国战争部长Pete Hegseth、澳大利亚副总理兼国防部长Richard Marles，以及日本防卫大臣Shinjiro Koizumi。

这场国防峰会于5月29日至31日在新加坡香格里拉酒店举行。Chan在会后对记者说，与会小组就多个议题进行了“非常开放和活跃的”对话。

其中一个议题是，如何为国防领域的长期投资争取公众支持和政治承诺。

Chan表示，这不仅关系到国家预算中的开支承诺。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

这还关系到如何“让优秀的人才”投身国防领域，以及如何长期建设工业能力。

Chan指出，国防是一项长期事业。他说，投资不能采取“饱一顿饥一顿”的方式，而必须持续进行，才能逐步建立起实力。

与会小组还谈到了不同规模国家的地缘政治视角及其面临的挑战，以及如何管理战争中的技术和作战转型。

Chan说，这包括如何将新技术引入军队，以及如何管理承包商以实现资金效益最大化——即不仅依赖传统的军事供应商，也要借助新兴的创新型公司。

会议期间，与会者一致认为，持续的对话和务实合作对于建立信任、保持沟通渠道畅通，以及减少误解和误判的风险至关重要。

新加坡国防部在5月30日的会后声明中说，与会者也强调了通过亚细安等组织展开区域合作，对于确保区域和平与稳定的重要性。

与会者还强调了当前地缘政治环境下挑战日益复杂的特性，并就成为“国防合作中可靠的伙伴”的必要性交换了意见。

国防部表示，这包括需要维持政治承诺，并加强国内对国防的支持。

部长们还讨论了国防机构如何通过投资新兴技术等方式，“缓冲未来可能出现的冲击”。海峡时报