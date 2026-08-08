为吸引年轻人，新加坡一客家会馆提供海外实习机会

茶阳（大埔）会馆并非唯一一家尝试将传统与现代支持相结合的宗乡会馆

【新加坡】新加坡的华族宗乡会馆通常被视为商界人士建立人脉的组织，但如今一些会馆正越来越多地寻求为年轻一代新加坡人提供更切身相关的支持。

【新加坡】新加坡的华族宗乡会馆通常被视为商界人士建立人脉的组织，但如今一些会馆正越来越多地寻求为年轻一代新加坡人提供更切身相关的支持。

7月初，茶阳（大埔）会馆与通商中国 (Business China) 签署了一份谅解备忘录 (MOU)，旨在深化与中国的联系网络。通商中国是由新加坡已故建国总理李光耀于2007年发起成立的非营利组织。

根据协议，茶阳（大埔）会馆每年将向通商中国投入6万新元，用于支持两个面向年轻一代的在华项目。

第一个项目是“新中青年实习交流计划”，每年将资助多达10名新加坡年轻人在中国实习。第二个是“通商中国暑期学校奖学金”，用于资助新加坡大学生参加中国大学的短期暑期学术课程。

在德尊 (Drew & Napier) 律师事务所担任董事、并在会馆担任了十多年义工的Loh Tian Kai表示，这份涵盖沉浸式项目的谅解备忘录是一项更广泛计划的一部分，旨在为21世纪的会员构想新的支持方式。

他分享道：“通商中国已同意将优先考虑我们的会员，尽管符合条件的申请者不仅限于本会馆的会员。”

在历史上，这些宗乡会馆经常通过提供从住宿到安葬等一系列服务，帮助第一代移民在新加坡定居。

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但Loh表示，过去几十年来，新加坡政府在满足这些基本需求方面“做得很好”。

Loh说道：“我认为会馆现在需要思考的是，如何能继续与时俱进并惠及会员。”

支持各代会员

根据新加坡宗乡会馆联合总会 (Singapore Federation of Chinese Clan Associations) 的资料，新加坡约有300个华族宗乡会馆。

许多会馆都会提供某种形式的教育支持，通常是为会员子女提供助学金。福建会馆也为会员子女进入南侨小学等特定学校提供途径。

有些会馆提供的支持不仅限于教育领域。例如，台山黄氏公会的主席Benny Wong分享说，他的会馆会向宗亲会员发放“非常丰厚”的婴儿花红。

饮茶 (Yum Cha) Restaurant集团的第二代掌门人Melody Tan最初是出于商业原因加入潮州八邑会馆，她率先推动了多项活动以促进女性的参与。

然而，许多宗乡会馆的活动仍然围绕着方言群体的文化展开。Loh认为，尽管文化很重要，但可以通过组织更多与时俱进的活动来改变人们对这些会馆的看法。

Loh与茶阳（大埔）会馆结缘，是因为他曾通过该会馆获得大学奖学金，并希望“做些事情来回馈”。如今，他为会馆及其部分会员提供法律事务咨询，同时也是一个负责策划青年活动的委员会的成员。

Loh分享说，早在与通商中国签署谅解备忘录之前，会馆就已经利用其客家人脉组织商务考察团前往中国。

该会馆于2024年考察了深圳的企业，去年则到访了广州。每次行程约有30名会员参加，Loh表示，团员中约一半是中小企业主，另一半是希望与中国公司交流以寻求就业机会的大专院校年龄段的年轻人。该会馆计划今年访问海南。

Loh说道：“近年来，我们协会确立的一个明确方向是，帮助所有会员促进专业和商业发展。我们希望探索能为会员的职业发展做些什么，这样宗乡会馆就不会再被仅仅看作是退休人士的聚集地。”