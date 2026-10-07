为拟议出售铺路 翡翠餐饮集团再关四家分店 裁员120人

至此，翡翠餐饮集团在新加坡的营运分店减至九家

【新加坡】为配合业务拟议出售前的重组计划，餐饮集团翡翠餐饮集团 (Crystal Jade) 已关闭在新加坡的四家分店，并向约120名员工发出解雇通知。

这四家分店分别是位于白沙浮广场（Bugis Junction）、大巴窑（Toa Payoh）和i12加东（i12 Katong）的三家翡翠拉面小笼包，以及位于榜鹅（Punggol）Oasis Terraces的翡翠GO，它们已于10月6日停止营业。

咨询公司Kroll的代表于9月29日被委任为翡翠餐饮集团新加坡和香港业务控股公司的接管人。该公司于10月7日表示，为新加坡业务制定的重组措施已经实施。

此次调整后，翡翠餐饮集团在新加坡的营运分店减至九家，员工总数约210人。

Kroll表示，被解雇的员工来自受影响的餐馆和部分企业职能部门。

受影响的员工将获得截至最后一个工作日的薪水。餐馆员工将继续履行其适用的通知期，并将根据雇佣合同获得相应赔偿。

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自9月30日以来，Kroll和翡翠餐饮集团一直与全国职工总会（National Trades Union Congress）旗下的食品饮料及同行业工友联合会（Food, Drinks and Allied Workers Union, 简称FDAWU）及其他协会接洽，为受影响的员工提供支持。

FDAWU秘书长Sankaradass S. Chami表示：“在接管人被委任后，我们受邀为受影响的工会成员和员工提供支持，对此我们感到欣慰。

“我们知道，这对受影响的成员、员工及其家人来说将是一个艰难和充满不确定性的时期。我们的重点是确保成员和员工得到公平对待，随时了解情况，并获得所需的支持，不必独自度过这个不确定的时期。”

他补充说，该联合会也正与全国职工总会（NTUC）旗下的就业与技能培训中心（e2i）及雇主伙伴合作，帮助受影响的员工获得新的就业机会。

作为努力的一部分，FDAWU和NTUC的就业与技能培训中心（e2i）在食品制造业产业群、餐饮服务、酒店和批发零售等行业筛选了超过400个工作机会，并邀请雇主伙伴在沟通会上为受影响的员工进行现场面试。这些雇主伙伴包括Paris Baguette、Neo Group Bakery和鼎泰丰（Din Tai Fung）。

FDAWU的代表在现场协助受影响的工会成员，回答他们的疑问，并就可用的援助计划提供指导。此外，还为受影响的工会成员准备了包含日常必需品和食品的关怀包。

另外，该集团在新加坡的中央厨房Crystal Jade Food Manufacturing已于10月5日停止运营，该业务不在接管范围之内。此决定是公司管理层为配合集团更广泛的重组工作而做出的。

Kroll的代表预计新加坡不会再有分店关闭。《海峡时报》