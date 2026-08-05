星展银行推出新计划，助力中小型企业提升能力以实现韧性增长

该银行将通过咨询顾问、技能提升和金融解决方案提供支持。

通过这项举措，中小型企业可借助星展银行的专业知识、计划和生态系统合作伙伴，巩固其业务基础。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 星展银行 (DBS) 于周三（8月5日）推出一项新举措，旨在通过解决营运资金、数字支付转型和人工智能采用等关键运营挑战，帮助本地中小型企业 (SME) “增强其韧性”。

这项名为“DBS for SMEs”的举措将提供咨询顾问、技能提升和金融解决方案，帮助本地中小型企业应对日益复杂的商业环境。该举措是同名活动的一部分，活动将于本月配合国庆日推出。

在此之前，为帮助新加坡民众和企业应对持续中东冲突所带来的成本压力，政府于7月29日宣布了一项总值9亿新元的援助配套。

星展银行的这项举措旨在利用该银行的专业知识、计划和生态系统合作伙伴，来巩固中小型企业的业务基础。

聚焦三大领域

对中小型企业的支持将涵盖跨境支付和外汇解决方案、咨询顾问与能力建设，以及融资解决方案。

通过星展银行，这些公司无需信贷额度即可提前锁定汇率，从而能更好地控制跨境交易，并保护公司的现金流和利润率。

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它们还可以利用该银行遍及190个国家的服务网络，以132种货币进行交易，从而拓展业务或在全球范围内采购商品。

该银行将为首次与星展银行合作的中小型企业推出入门工作坊和一对一咨询服务，并为医疗保健、建筑与施工等行业的企业举办专题会议。

第二代企业主也可以参与涵盖领导层继任、数字化转型和同行交流的各项计划。

此外，中小型企业还能参与该银行的 Spark GenAI 计划，该计划旨在帮助企业采纳生成式人工智能并将其融入运营；以及 ESG Ready 计划，该计划支持企业在可持续发展方面建立内部能力。

星展银行的新举措还将增加项目贷款的渠道，以支持中小型企业（包括建筑与施工行业）开展资本密集型项目。

此外，通过加强版的企业融资计划 (Enterprise Financing Scheme)，符合条件的公司将更容易获得营运资金贷款。该计划将政府对中小型企业流动资金贷款计划 (SME Working Capital Loan) 和项目贷款的风险分担比例提高至70%。

根据这家本地银行的 《商业脉搏调查》（Business Pulse Check Survey），本地近半数（约45%）的中小型企业正在通过新产品、服务或收入来源寻求多元化发展，以降低集中风险并创造新的增长途径。

调查还发现，43%的本地企业将“跟上技术发展步伐”列为他们面临的最大挑战之一。

星展银行新加坡中小企业银行业务主管 Sharon Tan 表示：“（这项举措）反映了我们致力于整合银行的生态系统合作伙伴与各项能力，帮助小企业更有信心地应对不确定性，并为未来打造基业长青的企业。”