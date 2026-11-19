商界领袖表示，小型企业可能需要更多支持才能利用该协定的好处

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【马尼拉】一项新的亚细安数码贸易协定或能让新加坡的中小企业（SMEs）更轻松地在区域内扩张，但许多企业可能缺乏充分利用该协定的资源和专业知识。

商界领袖表示，该协定有助于企业进入新市场并更高效地管理区域业务，但小型公司可能难以将其条款转化为商业利益。

11月14日在马尼拉签署的《亚细安数码经济框架协定》（DEFA）旨在减少这个11国集团的数码贸易壁垒，包括促进跨境支付、电子贸易文件和数据流动。

华侨银行（OCBC）全球交易银行部副主管 Carmen Chan 表示，中小企业在亚细安地区开展业务时，面临着支离破碎的支付系统、货币、法规和文件流程。

他们也可能无法掌握外汇兑换率、供应商何时收到款项以及款项是否全额到账等信息。

她说：“对于财务和资金团队精简的中小企业而言，随着区域扩张，管理这些跨市场的复杂问题可能成为沉重的运营和行政负担。”

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Chan说，电子贸易文件的法律认可度不一，也意味着一些交易仍需要实体文件，这减慢了处理速度并增加了成本。更高的互操作性可以减轻这些负担，并有助于更快地获得贸易融资。

理解DEFA

但对于小型企业来说，如何利用这类协定仍是一个挑战。

周二（11月17日），总理 Lawrence Wong 在第49届亚细安峰会结束后对新加坡记者表示，新加坡将与其他亚细安政府合作，提高企业对DEFA的认识，并为企业制定实用指南。

他指出，企业通常难以理解现有的自由贸易协定如何适用于自身。

他复述了企业普遍提出的问题：“这对我们公司意味着什么？我该如何利用它？”

一项针对八个亚细安市场184家公司的调查发现，35%的企业不熟悉DEFA，另有49%的企业虽然知道但尚未评估其影响。只有4%的企业制定了行动计划。

这项由新加坡美国商会、Accenture和Google联合进行的《2026年亚细安商业前景调查》的结果，大致反映了新加坡中小型企业协会会长 Ang Yuit 的经验。

他说，困难不仅仅在于理解协定本身。企业还需要解读其条款，评估其与自身业务的关联性，并制定出相应的行动方案。

Ang 指出，这可能需要一个专门的国际化团队，而这正是小型公司可能缺乏资源的。

新加坡印度工商会中小企业中心（SME Centre@SICCI）高级顾问 Maneesh Tripathi 对此表示同意。

他说：“他们没有人手。”他指出，中小企业主通常忙于支付薪水、管理开支和维持企业运营。

他补充说：“他们也没有雄厚的财力去犯错。”他指出，寻找可靠的海外合作伙伴是另一个重大障碍，仅靠贸易协定无法解决。

SGTech人工智能、云与数据部门前联合主席 Guna Chellappan 也观察到，许多新加坡企业倾向于等到新协定的实际影响变得更明朗后才会采取行动。

机遇更多，竞争更烈

尽管DEFA可能让区域扩张变得更容易，但也可能加剧新加坡中小企业面临的竞争，这些企业本已承受着来自海外企业的压力。

Tripathi 警告说，印尼和越南等低成本市场的数码服务提供商，能以比新加坡公司更低的价格提供类似服务。他以数码支付平台为例，指出较低的运营成本可以转化为更具竞争力的交易费用。

他说：“竞争将会非常激烈。”他指出，初创企业和中小企业可能会面临压力。

Ang 提出了另一个担忧：更便捷的跨境支付可能会鼓励新加坡消费者在海外消费更多，尤其是在交易费用和汇率变得更具吸引力的情况下。

新加坡已经与马来西亚和泰国等国家建立了支付连接，但更无缝的亚细安跨境交易可能会进一步鼓励海外消费。

本地商家可能会从入境游客的消费中受益，但 Ang 提醒说，这种收益可能并不均衡。他说：“对本地企业的好处可能没那么大，或者会不均衡。”

Chan 同样承认，更深度的数码整合可能会为寻求服务新市场客户的区域企业降低门槛。

她说：“从这个意义上说，DEFA是一把双刃剑：它既能为新加坡中小企业创造新的增长机会，同时也会增加竞争压力。”

当《商业时报》问及来自低成本区域对手的竞争时，Wong总理承认了这些担忧，但他表示企业必须适应。

他说：“无论我们喜欢与否，竞争都会存在。企业必须拥抱竞争。”他补充说，政府将提供更多支持，帮助中小企业转型、提高生产力，并利用数码和人工智能工具更有效地参与竞争。

Chellappan 指出，尽管运营成本较高，但新加坡的技术能力、基础设施和监管环境是本地企业可以利用的优势。

尽管如此，中小企业仍需要帮助来把握现有的机遇。

Ang 建议政府设立更明确的渠道，以便企业在海外应用贸易协定时遇到困难可以寻求帮助。

Chellappan 则倾向于设立一个统一的协调组织，来指导中小企业了解各种可用的支持计划，而不是让他们自己去接洽多个机构。

Tripathi 的看法不同，他认为政府在教育企业方面已经做了“大量工作”。他说，商会现在应该扮演更重要的角色，并建议在海外商贸考察前举办简报会，并在其通讯中定期解释贸易协定。

对于新加坡中小企业来说，理解DEFA只是任务的一部分。

Chan 说：“在一个更大、联系更紧密的亚细安市场中，企业仍需通过产品质量、创新、客户服务和专业知识来实现差异化，从而进行有效竞争。”