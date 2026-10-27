公关公司总监因秘密录音内部会议被解雇，不当解雇索赔败诉

申诉人称，公司利用此事件剥夺了她本应在通知期内获得的薪水

申诉人在被告知其雇佣关系将被无故终止后，于履行三个月的通知期期间被解雇。 图片来源：商业时报资料照片

[新加坡] 一名裁判官在驳回一宗不当解雇索赔时表示，秘密录下公司会议可能构成可被立即解雇的不当行为。

申诉人（在法庭文件中被称为 JJT）在今年2月被告知其雇佣关系将被无故终止后，于履行三个月的通知期期间被解雇。

JJT 当时是一家公关公司的董事总经理。在公司总裁发现她于3月3日秘密录下一场会议后，她接到了立即终止雇佣关系的信函。该会议的与会者包括他们两人以及公司的首席人力资源官。

这是一次常规的每周业务会议，会上 JJT 对其在履行通知期期间的工作疏忽指控做出了回应。

在周五（10月23日）发布的裁决书中，审裁处裁判官 Kerry Chan 表示，详细阐述驳回这起不当解雇索赔的理由是恰当的。她补充说，新加坡尚无关于此问题的已公布判决。

Chan 指出，根据《雇佣法令》，雇主可因雇员行为不当而无需通知立即将其解雇。她说，问题在于申诉人录下会议的行为是否构成足以被立即解雇的不当行为。

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她说，这家公司（在法庭文件中未具名）的公关工作涉及受客户委托处理机密信息，因此有着严格的保密政策和标准，这是可以理解的。

Chan 说：“（公司的）立场是，在一家公关公司的雇佣关系背景下进行秘密录音，会造成保密风险，并动摇了客户所委托的机密信息能够得到保密的确定性。”

她表示，这并不意味着员工的所有秘密录音行为都构成可被立即解雇的不当行为，并指出每个案件都必须根据其具体情况进行考量。

案情回顾

该前总监最初于2月23日被告知，其雇佣关系将被无故终止。

她当时有两个选择：要么履行三个月的通知期，要么立即开始“花园假期”(garden leave) 并领取两个月的薪水。她决定工作到5月22日。

在被告知雇佣关系将终止的几天后，JJT 收到了一份正式的不当行为警告，其中详细列出了她在通知期内的几项疏忽。

公司管理层列举了她的多项行为，包括未经授权联系客户、在同事休息日联系他，以及在一次商务会议上忘记了自己团队成员的名字。

3月3日，JJT 与公司总裁及首席人力资源官进行了一次会议。

会议期间，JJT 对自己的疏忽进行了解释，并用手机录下了对话。

当 JJT 向公司总裁展示她发给同事的关于其雇佣关系终止的 WhatsApp 消息时，总裁在屏幕上注意到 JJT 的手机正在录音。

JJT 随后删除了录音，并将手机留在房间外。会议很快就结束了。

公司总裁随后就未经授权录音一事向 JJT 发送了一封电子邮件，并表示公司需要时间来评估其行为所带来的影响。

在公司进行内部审查期间，JJT 被要求暂停所有工作，并就事件经过提供书面解释，包括说明这是否是她第一次未经同意录下任何内部讨论。

3月6日，JJT 接到了一封立即终止雇佣关系的信函，信中指出，未经同意录下公司内部会议构成不当行为，并且从根本上违背了对员工所期望的信任与信心。

申诉人辩称其解雇是不当的，因为她将手机放在桌上公开录音，目的仅是为了辅助笔记以准备一份准确的书面回应，并且在被要求后立即删除了录音。

她还坚称，会议期间没有讨论任何机密的客户信息、财务数据或其他商业信息。

她主张，公司以录音事件为由，剥夺了她本应在5月22日通知期结束前获得的薪水。

公司表示，该总监并非普通基层员工，并补充说，如果一位高级领导秘密录下自己管理层的谈话，此后的每一次对话都将受到质疑。

公司表示，解雇她是合理的，因为在与会者不知情或不同意的情况下秘密录下公司内部会议，这一行为本身就从根本上违背了雇佣关系中所要求的信任与信心。

公司补充说，作为其业务部门最高级别的成员，JJT 应遵守最高的专业判断标准，并且她的合同已将违反保密条款列为无需通知即可终止雇佣关系的原因。

破坏信任

Chan 表示，召开该会议是为了讨论公司的业务事宜。她补充说，在发现 JJT 录音时，会议仅讨论了与她个人疏忽相关的事项，这一点并不重要。

Chan 说，由于录音已被删除，她无法确定其真实目的，并质疑既然 JJT 已经在宣读准备好的笔记，为何还需要录音。

她补充说：“我并不认为（公司）关于（JJT）行为对雇佣关系影响的解释是夸大其词：员工的某些行为本身就足以破坏雇佣关系中的信任与信心，无论员工的意图如何，即使尚未证实其意图是恶意的。”

她表示，在 JJT 与该公司雇佣关系的背景下，情况就是如此。

Chan 说：“（JJT）秘密录下会议这一行为本身，就足以破坏这段雇佣关系中的信任与信心。”

“需要明确的是，以上内容并非是说，雇主总是可以理所当然地认为，员工的秘密录音行为构成可被立即解雇的不当行为。

“每个案件都将取决于其自身的事实，在不同情况下，各种因素的权衡可能会导致不同的结果。”她补充说。海峡时报