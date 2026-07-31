人力资源专家敦促：不要让首席财务官主导裁员

离职管理手册合著者表示，人力资源领导者在影响裁员决策方面，拥有的权力比他们想象的要大

从左至右：人力资源从业者 Rachel Foo、全国职工总会 (NTUC) 助理秘书长 Patrick Tay、人力资源从业者 Tan Ai Sim 以及合著者 Adrian Choo 出席《负责任的裁员》第二版发布会。 图片：海峡时报

【新加坡】一本关于良好离职管理实践手册的合著者于周四（7月30日）晚间表示，人力资源 (HR) 领导者在反对裁员决策方面，拥有的权力可能比他们意识到的更大，包括敦促雇主在裁员前考虑重新部署和再培训员工。

Career Agility International 创始人兼首席执行官 Adrian Choo 预计，明年裁员人数将进一步增加，因为他的公司发现，今年寻求裁员和再就业服务帮助的企业数量急剧增加。因此，人力资源领导者的角色明年可能变得更加重要。

在此背景下，Choo 和他的合著者、同时也是公司联合创始人兼执行董事的 Chee Sze-Yen 推出了《负责任的裁员》第二版。

第一版于2019年出版，此后新加坡的劳动力市场格局发生了若干变化。

该书旨在指导人力资源从业者和企业领导者如何负责任且审慎地进行裁员，新版内容根据近期的案例研究、扩充的最佳实践指南以及立法进展进行了更新，其中包括将于2027年底生效的具有里程碑意义的《职场公平法案》。

白领员工更易受影响

全国职工总会 (NTUC) 助理秘书长 Patrick Tay 在向以人力资源从业者为主的与会者发表讲话时表示，裁员正越来越多地影响到专业人士、经理和执行人员 (PME)。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

这与以往的周期性疲软时期形成对比，当时年龄较大、资历较浅的蓝领工人通常更容易受到冲击。

同时也是先驱区国会议员的 Tay 指出，即使是高素质的员工如今也面临风险。“无论老少，无人幸免。”

他表示，这一转变，加上围绕生成式人工智能 (GenAI) 的“危言耸听”，使得这本更新版手册的发布恰逢其时。

他补充说，企业，尤其是科技行业的企业，有时会忽视以负责任的方式进行裁员时所涉及的情感和“软性”方面。

Choo 表示，人力资源从业者通常没有接受过如何进行裁员的正式培训，有些人则不确定自己在这类行动中拥有多大的权限。

但他指出，人力资源从业者拥有“一席之地”，应从一开始就参与其中，而不是让裁员行动主要由成本考量驱动。

Choo 说：“因为如果你介入太晚，就会有人想接管，如果那个人是首席财务官 (CFO)，那情况就堪忧了。”

他举了一个涉及40名员工的例子，在该案例中，人力资源部门退居次位，由首席财务官主导了整个过程。

结果，讨论的焦点都集中在公司能节省多少成本上，包括是否可以扣发佣金和其他款项。

Choo 回忆道：“突然之间，一切都变得非常冷冰冰。这成了一个纯粹的财务项目，毫无疑问，它带来了很多负面影响。”

他补充说，人力资源从业者可以通过将自己打造成领域专家，并了解裁员的替代方案（如重新部署和再培训），来更好地影响整个过程。

他说：“裁员不应该是你的首选工具。”他补充道，雇主可以转而为员工进行“再装备”和技能再培训。

Choo 表示，人力资源团队也应该准备好对裁员的执行方式和时机提出质疑。

“做正确的事有时并不容易，而做容易的事并不总是正确的。所以你需要能够提出反对意见——无论是对流程，还是对时机。”

他举例说，有一家公司曾计划在农历新年前一周进行裁员，因为这次行动是由其美国总部策划的，直到公司的人力资源总监提出反对才作罢。

Choo 还指出了人力资源团队常犯的另外两个错误：低估了规划裁员所需的时间和精力，以及忽略了裁员后留任的员工。

他指出，与留任员工沟通不畅可能导致生产力下降，并因他们担心未来还会有更多裁员，而促使有价值的员工另谋高就。

为变革做好准备

活动结束后，Tay 在接受《商业时报》采访时表示，鉴于地缘政治紧张、持续的战争和贸易争端等不确定性，他无法提供明年的裁员预测。

但他预计，今年剩余时间里，每季度的裁员人数将保持在3000至4000人左右，因为一些先前宣布的裁员将在下半年分阶段进行。

他重申，虽然这与新冠疫情前的正常周期性水平大致相符，但受影响员工的特征已经发生变化，有更多的 PME 被裁。

Tay 表示，这是因为企业正在对其战略进行重组、调整和反思，包括审视其工作流程和决定业务运营的地点。

Tay 指出：“这可能不完全是因为生成式人工智能。”他补充说，可能涉及“多种因素”。

当被问及工运组织如何为未来的裁员做准备，以及他对工人有何建议时，Tay 表示，工会正通过三方就业理事会和“AI-Ready SG”计划，帮助工人掌握基本的人工智能知识。

他指出，第一阶段已对工会领袖进行了培训，随后的工作将覆盖不同行业和年龄段的工人。而那些工作岗位需要更深厚技术知识的工人，也将接受人工智能应用能力的培训。

Tay 敦促工人们关注他所谓的“3R”：即掌握新技能 (Ready)，保持与新兴工作的相关性 (Relevant)，以及建立抵御失业期所需的韧性 (Resilience)。

《负责任的裁员》的电子版可在 Career Agility International 的网站上免费获取。Choo 形容这本书是一份“活文件”，读者将随着法规和负责任裁员实践的演变而收到更新内容。