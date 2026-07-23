通胀虽上涨但低于预期 经济师料7月货币政策不变
他们预计当局将关注电价和人工智能带动下的经济增长
- 观察家指出，继7月份电费上调后，电价和天然气价格将面临上行压力。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》
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【新加坡】尽管6月份核心与整体通胀率有所上升，但仍低于市场预测。因此，私人领域经济师普遍预计，新加坡金融管理局 (金管局) 将在7月的货币政策会议上维持现有政策不变。
新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 周四（7月23日）公布的数据显示，不包括住宿和私人交通费用的核心通胀率从5月份的1.4%回升至6月份的1.6%。
这低于彭博社对私人领域经济师调查得出的1.7%的预测中值。
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