The Business Times
business-time-50

通胀虽上涨但低于预期 经济师料7月货币政策不变

他们预计当局将关注电价和人工智能带动下的经济增长

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Elysia Tan

Elysia Tan

Published Thu, Jul 23, 2026 · 06:37 PM
    • 观察家指出，继7月份电费上调后，电价和天然气价格将面临上行压力。
    • 观察家指出，继7月份电费上调后，电价和天然气价格将面临上行压力。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】尽管6月份核心与整体通胀率有所上升，但仍低于市场预测。因此，私人领域经济师普遍预计，新加坡金融管理局 (金管局) 将在7月的货币政策会议上维持现有政策不变。

    新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 周四（7月23日）公布的数据显示，不包括住宿和私人交通费用的核心通胀率从5月份的1.4%回升至6月份的1.6%。

    这低于彭博社对私人领域经济师调查得出的1.7%的预测中值。

    此翻译对您是否有帮助？

    Monetary PolicySingapore inflationSingapore economyElectricity

    TRENDING NOW

    Employees may grumble about long hours, difficult clients or demanding deadlines, but often the biggest push factor is how they are treated.

    What makes a good job? Feeling that you matter

    The two-storey bungalow on the site. The latest indicative price reflects S$3,313 psf on the land area.

    Lermit Road bungalow owned by family of Dennis Lee’s son on the market at S$98.8 million

    Norris Road in Little India. An operator of unlicensed money remittance services for migrant workers was sentenced to jail recently.

    A ‘shadow bank’ hiding in Singapore’s Little India casts light on financial services gap

    Loh Hwee Long, CEO of the manager, says the increase in data centre demand, underpinned by organic drivers and acquisition, has resulted in the group delivering stronger earnings.

    Keppel DC Reit prepares Singapore data centre for potential redevelopment; H1 DPU up 11.3%

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More