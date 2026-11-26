他们表示，豁免、关税结构和贸易协议可能会减轻冲击

该关税预计最早于2027年初生效，并且仍有谈判空间。 照片：ST

【新加坡】尽管美国针对结构性过剩工业产能征收新一轮“301条款”关税，私人领域经济学家仍维持对新加坡非石油国内出口 (NODX) 的增长预测。

他们表示，关键领域的豁免，以及一个为总关税设定上限而非叠加关税的框架，将缓冲其影响。

Maybank 维持其2027年非石油国内出口的增长预测不变，分析师 Brian Lee 指出，关税对整体出口在经济层面的影响应该很小。

Lee 指出：“这些关税有相当多的产品豁免，尤其是电子产品。”他补充说，新的“301条款”过剩产能关税下的产品豁免清单与先前关税框架下的豁免清单大致相似。

华侨银行 (OCBC) 首席经济学家 Selena Ling 对此表示同意：“直接的增量关税冲击看起来相对可控，尤其是在有大量产品豁免的情况下。”

该银行对非石油国内出口的增长预测维持在5%至10%不变，这考虑到了继2026年由人工智能和电子产品带动的非凡表现后出现的一些正常化、全球人工智能资本支出放缓、半导体库存调整以及美国经济增长放缓等因素。

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华侨银行早前的估计发现，根据现有​​关税框架，美国从新加坡进口的产品中约有68%获得豁免，导致实际关税率约为6.1%。

星展银行 (DBS) 经济学家 Chua Han Teng 和 Radhika Rao 等人的一份报告也认为，持续的半导体和药品豁免将有助于使对美非石油国内出口的下行影响保持在可控范围内。

Moody’s Analytics 高级经济学家 Denise Cheok 强调，尽管美国自2025年初以来已实施关税，但由于这些豁免条款，该地区的出口今年仍大幅增长。她也未修改其预测。

她说道：“人工智能热潮导致对来自亚细安的科技相关产品的需求激增，而这不太可能因最新几轮关税而改变。”

供应链咨询公司 Proxima 的高级副总裁 Chris Hampden 指出，不符合豁免条件的电子组件、特种化学品、医疗保健产品和精密工程部件可能会受到影响。

然而，他同意，总体而言，“新加坡的直接风险敞口也可能比头条新闻所显示的要窄”。

不可叠加

另一个平衡因素是，新的征税不会与现有税费复合计算。

观察人士表示，拟议的20%关税上限是一个最高限额，并不会在对新加坡出口产品征收的现有12.5%关税基础上叠加。因此，这项新措施可能会“补足”当前税率，但不会将总税率提高到32.5%。

双边谈判的窗口仍然开放，因为该关税预计要到2027年初才生效。

Ling 表示：“重要的是，这仍是一项提案，书面意见征询截止日期为2027年1月5日，听证会将于1月25日开始，因此最终的税率和豁免条款仍可能改变。”

一些经济学家指出，事实上，美国贸易代表办公室 (USTR) 已明确表示，如果新加坡与美国达成协议，可能会将关税降至10%。

星展银行的团队补充说，与面临35%关税上限的越南相比，新加坡面临的“条件更为宽松”，这可能反映了双方持续活跃的双边接触和良好意愿。他们表示，在互惠贸易协定之外，“仍有空间通过其他谈判来解决美国的担忧”。

但 Cheok 指出了一个法律上的不确定性。她指出，鉴于美国和新加坡之间签有自由贸易协议 (FTA)，该关税将如何实施仍不清楚。“即使在潜在的互惠贸易协定下采用较低的10%税率，也仍会违反现有的自由贸易协议。”

间接冲击

经济学家也指出，对贸易的影响可能是间接的。

Hampden 解释说：“许多跨国公司将其亚洲的采购、规划和供应链职能设在新加坡，这些团队将需要重新计算其区域采购网络的到岸成本模型。”

Ling 补充说：“因此，眼前的市场影响可能更多地来自市场情绪和不确定性，而非对贸易的巨大实质性打击。这一宣布可能会对贸易和科技敏感型股票以及商业信心造成轻微压力，但不可叠加的结构限制了增量冲击。”

她认为，一个更显著的下行风险可能来自第二轮效应，例如更广泛的关税行动削弱全球需求、扰乱区域供应链或投资流动，或恰逢人工智能资本支出周期出现更急剧的调整。