The Business Times
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受人工智能热潮带动，8月份非石油国内出口激增46.2%，经济学家维持强劲展望

但关键不确定性依然存在，包括美国的进一步关税或政策行动

Elysia Tan

Elysia Tan

Published Thu, Sep 17, 2026 · 08:30 AM
    • 对新加坡十大主要市场的大部分出口实现同比增长。
    • 对新加坡十大主要市场的大部分出口实现同比增长。 照片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】继8月份主要出口同比增长46.2%后，经济学家继续看好非石油国内出口 (NODX) 的前景，OCBC也上调了其全年预测。

    但经济学家仍对风险保持警惕，特别是人工智能相关需求的正常化以及外部贸易环境的进一步变化。

    最新公布的数据延续了7月份修正后24.1%的增幅，并超过了彭博社调查中35.1%的普遍预测。

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    Singapore NodxSingapore economy

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