继7月份非石油国内出口增长24.2%后，经济学家上调全年增长预测
上半年表现强劲，人工智能相关需求预计将继续支撑电子产品出口
- 新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）早前已将其全年非石油国内出口（NODX）增长预测从此前的3%至5%上调至14%至16%。 照片来源：《商业时报》资料图
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】尽管7月份的非石油国内出口（NODX）数据不及预期，经济学家们仍上调了对新加坡全年关键出口增长的预测。
他们上调预测是基于人工智能相关需求将继续支撑电子行业的预期。
7月份，非石油国内出口（NODX）同比增长24.2%，延续了6月份20.8%的增势，并标志着连续第五个月实现双位数增长。
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