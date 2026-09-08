部长薪金基准上调至180万新元；部长仅获一次性最高9%加薪

POLITICAL SALARIES REVIEW

获9%全额加薪的MR4级别部长年薪将达约120万新元；国会议员每月津贴调至1万8500新元

PM Wong承诺在未来五年内，将他全部年度增薪——总计140万新元——捐赠给“适当的慈善事业”。 照片：MDDI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】政治职务薪金基准和国会议员津贴将从10月15日起上调，但并非所有任职者都会立即加薪。

总理Lawrence Wong于周二（9月8日）在国会宣布，入门级MR4部长的薪金基准将从之前的110万新元上调至每年180万新元。

与此同时，国会议员的每月津贴将从之前的1万3750新元增至1万8500新元。

这些调整是根据一个独立审查委员会的建议作出的，也将影响总统、国会议长、副议长和总理的薪金。

总理的薪金设定为MR4基准的两倍，不过PM Wong承诺在未来五年内，将他全部年度增薪——总计140万新元——捐赠给“适当的慈善事业”。

其他政治职务担任者将获得一次性最高9%的薪金调整，具体增幅将取决于个人表现等因素。

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例如，一名按旧基准领薪的MR4级别部长的薪金将增至约120万新元，而不是新的180万新元基准。

“任何后续的调整将基于个人表现和职责，” PM Wong补充道。

部长薪金是围绕各级别的基准点在一个范围内浮动，并包含取决于个人表现和国家经济状况的可变动部分。

在新加坡的16名部长中，目前有10人处于MR4级别。为反映其余部长的资历和职责，他们的级别更高，不过MR2和MR3级别现在将合并。每个级别的薪金范围也将扩大。

PM Wong告诉国会，大多数留任MR4级别的部长，预计在本届政府任期结束时，年薪将达到约135万新元，“因此，需要明确的是，修订后的180万新元MR4基准并非每位部长最终都必须达到的目标薪金”。

同样的方法也将适用于政务部长、政务次长和市长，而下届政府任命的新任职务者将在薪金范围内的不同点起薪。

“随着时间的推移，我们应该预见到薪酬分布范围会比现在更广——在现有框架内，但薪金差距会更大。这正是此次结构修订的目的，”PM Wong表示。

“这给予总理更大的空间来根据表现区分薪酬，并且，重要的是，能够吸引政府以外具备丰富经验的人才加入，特别是那些在私营领域收入已相当高的人士。”

他表示，新的薪酬结构“更有机会说服有能力的新加坡人挺身而出，为新加坡组建最强大的团队”。