第三季度增长率达5.4%超预期，经济学家上调全年GDP预测

截至9月的三个月内，制造业产业群同比增长7.5%，低于第二季度的12.9%

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[新加坡] 在第三季度增长数据超出市场共识预期，且早期数据被向上修正后，私营领域的经济学家们上调了对2026年全年的国内生产总值（GDP）增长预测。

能源、贸易和工业部 (METI) 周三（10月14日）上午公布的初步预估数据显示，新加坡第三季度经济同比增长5.4%，增速低于上一季度的6.2%。

根据Bloomberg对私营领域经济学家的调查，该数据高于5.1%的市场共识预期。

经季节性调整后，第三季度国内生产总值（GDP）环比增长1.1%，延续了第二季度1.5%的增长势头。

增长预期走强

UOB、DBS、OCBC和Maybank均已上调其2026年的GDP增长预测；RHB则维持其5%的预测不变，但指出存在向5.4%上行的风险。

RHB的集团首席经济学家 Barnabas Gan 和助理研究分析师 Laalitha Raveenthar 表示，该行的预测是基于年初至今超出预期的表现以及对今年剩余时间的乐观前景。

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观察人士一致认为，经济增长持续受到人工智能相关利好因素的支撑。

UOB协理经济学家 Jester Koh 表示，第三季度的同比增长数据超出了UOB 5.2%的预测，同时上半年的数据也得到了向上修正。

为此，UOB已将其2026年GDP增长预测从之前的5%上调至5.7%，超出了METI官方预测的4.5%至5.5%的范围。

DBS也将其2026年的预测从5%上调至5.7%。其高级经济学家 Chua Han Teng 和高级外汇策略师 Philip Wee 表示，这一调整考虑了2026年前三季度强于预期的扩张，以及对未来几个季度增长将正常化但仍保持稳健并高于潜在增长水平的预期。

Maybank分析师 Chua Hak Bin 和 Brian Lee 同样将其预测上调至高于当前官方预测的水平，并预计官方预测将在11月被上调。

他们现在预测全年GDP增长率为5.6%，高于此前的5.2%。

OCBC首席经济学家 Selena Ling 表示，第三季度整体增长放缓反映了制造业产业群扩张的正常化，但她也注意到了电子产业的强韧表现。

各行业分析

第三季度，制造业产业群同比增长7.5%，较上一季度12.9%的扩张速度大幅放缓。

她表示，尽管如此，鉴于今年前三季度GDP平均增长率已达6%，增长风险明确偏向上行。她将全年预测从5.2%上调至5.5%，使其与官方预测区间的上限保持一致。

在评论第三季度制造业产业群的表现时，METI表示，该增长 “是受到了电子、精密工程、交通工程和一般制造集群产出扩张的支撑，其增幅超过了化工和生物医药制造集群的产出降幅”。

Maybank的两位分析师表示，电子和精密工程领域受益于全球在人工智能基础设施和技术方面的持续支出。

建筑业同比增长8.8%，快于上一季度录得的6.1%，这得益于公共和私营领域建筑产出的双双增长。

Maybank的分析师指出，进行中的交通、住房、半导体工厂扩建和能源转型基础设施项目可能支撑了该行业的表现。

第三季度整体服务业同比增长5.2%，与第二季度增速持平，其中批发贸易、运输和仓储业领涨。

批发零售贸易以及运输仓储业合计同比增长8%，增速快于上一季度的6.9%。

市场观察人士注意到，在人工智能相关利好因素的持续推动下，批发贸易中的机械、设备和供应品业务活动活跃。

信息与通信、金融与保险以及专业服务业集群在第三季度同比增长4.3%，增速低于第二季度的5.1%。

由住宿餐饮服务、房地产、行政与支持服务以及其他服务组成的集群同比增长2.1%，慢于第二季度的2.4%。

表现分化

市场观察人士指出，尽管一些行业，特别是与人工智能相关活动有关的行业，推动了经济高速增长，但一些面向消费者的行业和其他国内服务业却表现滞后。

Ling 表示：“这种分化造成了一种双速扩张的局面，与建筑、贸易和先进电子相关的企业可能继续受益于强劲需求，而面向消费者的行业则面临更具挑战性的环境，尤其是在国内成本和金融条件收紧方面。”

观察人士补充说，前瞻性指标依然积极，9月份的制造业产业群和电子业采购经理指数 (PMI) 均有所改善。

但 Ling 表示，考虑到全球人工智能热潮在2025年下半年已成定局，基数效应可能会在2026年下半年对增长势头构成压力。

Maybank的两位分析师认为，第四季度GDP增长将保持韧性，人工智能相关的外部需求将提振电子、精密工程、批发贸易和航空运输等行业的活动。

他们表示，银行业应受益于外向型经济活动和基础设施建设带来的坚实信贷需求，住房建设活动也可能保持强劲。但他们认为，鉴于劳动力市场 疲软，国内状况的景气度较低。

与此同时，新加坡金融管理局周三上午维持其新加坡元名义有效汇率政策设定不变，与私营领域经济学家的市场预期相悖。此举是在今年早些时候连续两次收紧政策之后做出的。