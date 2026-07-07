The Business Times
business-time-50

观察人士：经济战略检讨委员会对初创公司股权计划的税务审查，应解决员工流动性难题

员工往往在能够实现其股权价值前就被征税，这削弱了此类所有权计划的吸引力

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Low Youjin

Low Youjin

Published Tue, Jul 7, 2026 · 07:00 AM
    • 经济战略检讨委员会表示，许多初创公司依靠股权薪酬来吸引专业人才，而税务框架审查将“确保新加坡保持其作为人才聚集地的竞争力”。
    • 经济战略检讨委员会表示，许多初创公司依靠股权薪酬来吸引专业人才，而税务框架审查将“确保新加坡保持其作为人才聚集地的竞争力”。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】观察人士表示，对新加坡员工股权计划的税务框架进行审查，可以确保员工仅在能够实现其股权价值时才被征税，从而使初创公司对专业人才更具吸引力。

    他们的评论是在经济战略检讨（ESR）委员会发布最终报告之后提出的。该报告详细阐述了今年五月发布的执行摘要中首次概述的32项建议。

    为促进一个更有活力的企业生态系统——让更多总部位于新加坡的公司能够在这里起步、扩张并走向全球——该委员会建议审查 员工股票期权计划（Esops）和其他员工持股计划的税收框架。

    此翻译对您是否有帮助？

    StartupPrivate equityStock optionsSingapore manpowerTaxes

    TRENDING NOW

    Traffic through the strait has been resuming but with interruptions, and there is still little clarity over a permanent solution for passages through the chokepoint.

    Qatari LNG ship struck in Strait of Hormuz, testing US talks

    This comes after a Citi note on Tuesday that lifted target prices for all Singapore banks, with a leading preference and “buy” call for DBS.

    DBS shares rise 1.9% to hit all-time intraday high as sentiment improves

    Aster deputy CEO Andre Khor, citing the age of the “polycrisis”, says: “It’s very important to be agile, to be focused on execution… We don’t know all the answers but we keep going forward.”

    ‘Baptism of fire’: Andre Khor on leading Singapore refiner Aster through an energy crisis

    Singapore ranks as the world’s most expensive city for cars and placed third globally for residential property.

    Singapore retains top spot as most expensive city for HNWIs, with five Apac cities in global top 10

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More