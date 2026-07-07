观察人士：经济战略检讨委员会对初创公司股权计划的税务审查，应解决员工流动性难题

员工往往在能够实现其股权价值前就被征税，这削弱了此类所有权计划的吸引力

经济战略检讨委员会表示，许多初创公司依靠股权薪酬来吸引专业人才，而税务框架审查将“确保新加坡保持其作为人才聚集地的竞争力”。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】观察人士表示，对新加坡员工股权计划的税务框架进行审查，可以确保员工仅在能够实现其股权价值时才被征税，从而使初创公司对专业人才更具吸引力。

他们的评论是在经济战略检讨（ESR）委员会发布最终报告之后提出的。该报告详细阐述了今年五月发布的执行摘要中首次概述的32项建议。

为促进一个更有活力的企业生态系统——让更多总部位于新加坡的公司能够在这里起步、扩张并走向全球——该委员会建议审查 员工股票期权计划（Esops）和其他员工持股计划的税收框架。