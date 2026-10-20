The Business Times
business-time-50
EDUCATION IN THE AGE OF AI

在人工智能时代，大学教育的意义何在？

这些高等学府认为，教育的根基在于知识、判断力和持续学习的能力

Low Youjin

Low Youjin

Published Tue, Oct 20, 2026 · 07:00 AM
    • 大学认为，其作用是为学生奠定基础，让他们在第一份工作之后仍能持续发展。
    • 大学认为，其作用是为学生奠定基础，让他们在第一份工作之后仍能持续发展。 照片：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    尽管雇主仍有初级职位需要填补，但新加坡的应届毕业生正面临一个更严峻的就业市场。与此同时，雇主在招聘时已不再只看重学历，而人工智能也正开始重塑初级岗位的工作模式。

    在一个由三部分组成的系列报道中，《商业时报》探讨了不断变化的毕业生就业市场学生如何为就业做准备，以及这对大学的角色意味着什么。

    【新加坡】随着学生们将更多大学时间用于积累工作经验，对实习的日益重视也引发了一个更根本性的问题：大学教育的意义何在？

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore manpowerEducationArtificial IntelligenceEmploymentLifelong learningFuture of Work

    TRENDING NOW

    GCash is one of the Philippines’ most widely used financial platforms, serving nearly 56% of the country’s adult population in the three months ended Jun 30.

    GCash parent Mynt rises in market debut after South-east Asia’s top 2026 IPO

    Senior Minister K Shanmugam said that government agencies are considering legal, regulatory and economic measures to exert pressure on companies responsible for the haze.

    Singapore to use ‘every legal and regulatory lever’ against companies linked to haze: Shanmugam

    In Asia, KKR has larger portfolio allocations in Japan and India relative to other markets, though allocation trends shift every few years.

    ‘IPOs are not the only vehicle’: KKR heads for record exits even as firms stay private for longer

    Mi Material CEO Kevin Tan (left) with the company’s executive director Heng Kok Lin.

    Mi Material focusing on ‘things that we can control’ as it launches S$215 million SGX IPO

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More