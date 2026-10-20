在人工智能时代，大学教育的意义何在？

EDUCATION IN THE AGE OF AI

这些高等学府认为，教育的根基在于知识、判断力和持续学习的能力

大学认为，其作用是为学生奠定基础，让他们在第一份工作之后仍能持续发展。 照片：CMG

尽管雇主仍有初级职位需要填补，但新加坡的应届毕业生正面临一个更严峻的就业市场。与此同时，雇主在招聘时已不再只看重学历，而人工智能也正开始重塑初级岗位的工作模式。

在一个由三部分组成的系列报道中，《商业时报》探讨了不断变化的毕业生就业市场、学生如何为就业做准备，以及这对大学的角色意味着什么。

【新加坡】随着学生们将更多大学时间用于积累工作经验，对实习的日益重视也引发了一个更根本性的问题：大学教育的意义何在？