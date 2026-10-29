Google将扩大与公共医疗保健集团的人工智能合伙业务，并设立新的新加坡研究中心

新举措包括一项预测性人口健康计划，以及对临床人工智能工具的测试

卫生部兼数码发展及新闻部高级政务部长 Tan Kiat How 指出，与国家医疗保健集团（NHG）的合作项目将有助于把护理服务从医院扩展到社区和家庭。 照片：GOOGLE SINGAPORE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

（新加坡）科技巨头 Google 的高管在周四（10月29日）于新加坡举行的首届 Google 健康峰会（Google for Health Summit）上表示，公司将扩大与新加坡公共医疗保健机构的合伙业务。

其中包括与新加坡国家医疗保健集团（National Healthcare Group, NHG）合作的人口健康数码转型计划，该计划重点利用人工智能驱动的预测性洞见，来扩大预防性医疗保健工作的规模。

这家科技巨头也将在新加坡设立一个新的研究中心，由本地的研究科学家和软件工程师组成。

Google 新加坡区域董事经理 Ben King 表示，公司希望在本地开发人工智能医疗保健技术，并最终能够将其部署到国际市场。

他说：“通过将我们的技术专长与新加坡世界一流的医疗机构和人才相结合，我们可以共同构建一个有韧性、面向未来的医疗保健体系，并将这些创新从新加坡推广到全世界。”

这项人口健康数码转型计划采用了一个预测模型，该模型结合了NHG的去识别化人口健康数据库与Google的地理空间工具。

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气候和环境数据，连同搜索和行为信号，可用于预测如慢性疾病和身体衰弱等健康风险，随后由支持人工智能的健康教练向居民提供结合具体情境的生活方式建议和预防性指导。

通过其人工智能研究实验室 Google DeepMind，Google 还将与新加坡国立大学医学组织（National University Health System）合作，测试和评估其全球人工智能联合临床医生研究项目。该项目旨在探索如何利用人工智能来增强临床医生的能力。

Google 的目标是利用这项合伙业务，通过对照既定的临床标准来评估人工智能响应的准确性、安全性和实用性，从而进行相关研究。

主宾、卫生部兼数码发展及新闻部高级政务部长 Tan Kiat How 指出，与NHG的合作项目将有助于把护理服务从医院扩展到社区和家庭。

他说：“人工智能的最大价值或许并非在于让今天的医疗保健流程变得更快。它的价值在于实现了以往难以大规模提供的护理形式。”

这些举措建立在今年早些时候宣布的与Google的国家级人工智能合伙业务的基础之上，旨在利用这家科技巨头的前沿人工智能模型来应对各种社会挑战和机遇。

Tan Kiat How 表示，这些合作能让新加坡开发和验证医疗保健人工智能应用，并最终可能被国际上采用。

他说：“随着人工智能的能力急剧增强，我们应如何安全、负责且大规模地将这种能力转化为对人们更好的成果？”

“Google 带来了技术能力的前沿。我们的医疗系统则带来了医疗保健需求的前沿，这就是这项合伙业务如此重要的原因。”

研究中心

Google副总裁兼Google Research总经理 Yossi Matias 博士表示，新的新加坡研究中心将与公司的全球团队合作。 照片：ZAOBAO

Google副总裁兼Google Research总经理 Yossi Matias 博士表示，新的新加坡研究中心将与公司的全球团队合作，专注于提高前沿人工智能模型的效率。

该中心还将与包括新加坡国立大学（国大）和南洋理工大学在内的本地大学合作，以培养研究人才并为科学研究提供支持。

他说：“新加坡汇集了世界一流的研究机构、具有前瞻性的国家人工智能战略，以及一个准备好应用人工智能的医疗保健系统。”

他补充说，该中心将使Google能够将其现有的健康研究项目扩展到本地的医疗保健生态系统中——包括公司专为医疗应用设计的开源人工智能模型 MedGemma。

Tan Kiat How 表示，科学和医学研究的突破可以转化为临床应用，但这些应用的成功不应被视为理所当然。

他补充说：“突破创造了可能性。而一个系统则将可能性转化为在现实世界中的影响力。”

他强调，人工智能应用在部署于临床环境之前应经过严格测试，并持续监控以确保其保持安全有效。

他指出：“一个强大的模型不会自动带来更好的健康结果。”

“它必须连接可信的数据，融入实际的工作流程，帮助专业人士做出更好的决策，产生证据和价值，并赢得患者和用户的信任。”