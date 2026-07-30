分析师称，随着美联储坚持当前政策，高利率将维持更长时间并冲击亚洲科技行业

亚洲地区各国央行可能会独立于美国联邦储备局，采取分化的货币政策路径

亚洲部分股票市场的权重高度集中于半导体供应链的某些环节。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】分析师表示，美国联邦储备局（美联储）决定维持利率不变并发表鹰派言论，这意味着通胀将继续受到密切关注，而亚洲科技行业则必须应对利率在更长时间内保持高位的局面。

联邦公开市场委员会 (FOMC) 在周三（7月29日）出现的分歧性投票（其中三名官员希望加息），以及美联储主席 Kevin Warsh 避免提供前瞻性指引的做法，给全球市场注入了不确定性，并为美国长期国债收益率曲线带来了波动。

于今年5月接任美联储主席的 Kevin Warsh 表示，他对通胀“绝不容忍”。过去五年多来，通胀率一直高于央行2%的目标。与此同时，伊朗冲突导致能源成本持续攀升。

Kevin Warsh 表示，美联储“绝不会动摇”将通胀率降回2%目标的决心。

尽管亚洲各国央行可能会独立于美联储，采取分化的货币政策路径，但分析师认为，该地区至关重要的科技行业可能会因高利率而受到冲击。

Allspring Global Investments 新兴市场内在价值股票团队的投资组合经理 Gary Tan 表示，对亚洲的影响应该是“可控的，鉴于其资产负债表比前几轮周期更为健康，外部头寸也更强劲”。

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他补充说：“我们确实预计，随着市场重新评估通胀、利率和增长前景，波动性将保持高位。”

“话虽如此，我们认为这主要是一次估值和仓位的调整，尤其是在与人工智能相关的股票中，而不是亚洲公司基本面的恶化。”

Aberdeen Investments 的新兴市场经济学家 Michael Langham 预计，到2026年下半年，区域货币政策将大体上保持“支持增长”的态势，即使韩国、日本以及最终印度会出现温和的紧缩政策。

他说：“亚洲作为全球制造业产业群的关键一环，使其处于有利地位。无论是供应链重组和多元化，还是扩大出口市场和增强外部头寸的韧性，亚洲都处于有利位置。”

“脆弱之处在于那些未能适应新常态的市场：即那些未能适应石油和天然气更多冲击、气候对粮食的冲击，以及从国防到气候变化等更大投资需求的经济体。”

人工智能资本支出承压

不降息对亚洲科技行业有其影响。

Tiger Brokers 的市场策略师 James Ooi 警告说，持续的高利率可能会对资本支出构成压力。

他指出，与人工智能相关的公司在进行大规模基础设施建设时，严重依赖债务和股权融资。

“利率在更长时间内保持高位，可能会对估值造成压力，增加融资成本，并使筹集新资本变得更加昂贵，这可能减缓人工智能投资的步伐，并拖累更广泛的经济增长。”

对于亚洲股市而言，这是一个重大的阻力，因为其中一些市场的权重严重偏向于半导体供应链的某些环节。

Allspring 的 Tan 指出，美联储立场的最大影响可能会在一些市场中显现，“尤其是在北亚的人工智能供应链中，更高的利率和更陡峭的收益率曲线对长期科技股的估值构成了阻力”。

JP Morgan Asset Management 的全球市场策略师 Kerry Craig 表示，联邦公开市场委员会会议对亚洲的直接影响，正被“对人工智能相关企业盈利可持续性的持续担忧”所掩盖。

他表示，与美联储的言辞相比，美国超大规模数据中心运营商以及亚洲地区关键的存储芯片和半导体公司的盈利公告，目前对股市更有意义。

然而，Aberdeen 的 Langham 指出，这取决于是什么因素在推动利率在更长时间内保持高位。

如果是人工智能资本支出周期中的供需失衡，或是财政主导地位维持了对亚洲出口商的强劲需求，那么这可以抵消美元借贷成本上升带来的任何影响。

他说：“如果这是因为全球供应冲击持续存在……那对亚洲的决策者来说将是一个更大的挑战。”

他补充说：“这将意味着全球利率上升和增长放缓，特别是对于依赖进口以及大量年轻人口面临就业问题的经济体而言，”他同时指出了印度、印尼、巴基斯坦和菲律宾。

亚洲央行走出自己的道路

亚洲各国央行正日益根据其他宏观经济因素来规划自己的路线。

Tan 预计“亚洲各国央行之间将出现更大的分歧，因为每个经济体面临的通胀前景不同，特别是考虑到它们对能源价格上涨和输入性通胀的风险敞口各不相同”。

新加坡金融管理局 (金管局) 在周一收紧了其货币政策，略微提高了新加坡元名义有效汇率政策区间的升值斜率，以应对全球能源价格上涨所驱动的输入性通胀。

Langham 表示，亚洲的央行行长们“如果国内因素允许，可以独立于美联储的路径”。

他补充说：“我们已经看到，在疫情后，亚洲央行在美联储之前就实施了宽松周期，反之，在美联储暂停加息时，它们又开始加息。但如果国内基本面走弱，一旦美联储开始加息，市场可能更容易受到‘热钱’外流的冲击。”

BlackRock 亚太区全球固定收益主管 Navin Saigal 指出，尽管澳大利亚和北亚部分地区在对抗通胀压力，日本也在使其政策正常化，但中国和泰国却在与通缩背景作斗争。

他说：“与此同时，石油、食品和与人工智能相关的供应冲击使政策权衡变得更加复杂，这更凸显了区分不同市场的必要性：一类是高收益率能够补偿投资者的市场，另一类则是政策或货币压力仍可能迫使进一步收紧的市场。”

“我们认为，这正是亚洲对全球固定收益投资组合变得尤为重要的原因。”