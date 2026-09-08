新加坡领导人的薪酬应该是多少？

POLITICAL SALARIES REVIEW

修订后的部长薪金不仅指向经济目标，也反映了社会愿景

总理 Lawrence Wong 周二公布的薪金修订，提供了一个机会来评估新加坡在充满挑战时期的表现，并反思国家的治理方式。 照片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尽管该决定已推迟许久，但即将上调的新加坡政治职务薪金对大多数人来说应该不足为奇。

总理 Lawrence Wong 周二（9月8日）宣布，部长薪金和议员津贴将迎来十多年来的首次上调。

按年计算，此次调整对政治职务担任者而言是一次审慎的加薪。

但更关键的是，这次薪金检讨提供了一个机会，让我们评估新加坡在充满挑战时期的预期表现，并反思国家的治理方式。

设定基准

政治职务担任者的薪金是参照所谓的“MR4级别部长基准”制定的，即一名入门级部长的潜在年收入。

经过最新调整后，该基准为180万新元，是根据新加坡收入最高的1000名国人的收入中位数计算得出，并因公共服务的性质而给予了40%的折扣。

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最新调整将该基准从110万新元提高到180万新元，不过现任部长不会立即达到这一水平。政府选择进行一次性最高9%的调整，这意味着如果一名MR4级别的部长获得全额调整，其薪金将达到120万新元。

该基准群体包括首席执行官、董事长和董事等高级管理人员，以及银行家、律师、会计师和医生等专业人士。

但是，除了月薪之外，这些私营领域高收入者的就业和贸易收入还包括奖金、佣金、股票期权和合伙业务收入。

另一方面，新加坡的政治薪金以“干净工资”（clean wage）而闻名，不包括住房或税收减免等福利。

薪金结构包含65%的固定部分和35%的可变动部分，其中可变动部分包括与个人和国家表现挂钩的花红。

在2012年引入该薪金框架时，国会关于部长薪酬的辩论曾触及基准薪金中固定和可变动部分应占的比例。

当时，反对党工人党呼吁将固定部分提高到81%，可变动部分则减少到19%。

但正如时任副总理 Teo Chee Hean 在2018年所指出的，这样的方案会让部长获得更高的现金入息，“无论个人表现或国家成果如何，即使未能达成目标也是如此”。

他补充说：“这会削弱薪金与表现之间的联系。”

最新的政治薪金修订方案定于周四在国会进行辩论。

一项独立审查肯定了现行的部长薪金公式，固定与可变动部分之间的划分不太可能成为争论的焦点。

审查委员会在其报告中指出：“私营领域中较高的可变动薪酬比例，是为了激励高管承担商业风险以获取更大回报，但这可能不太适用于政治职务担任者。”

一项独立审查肯定了现行的部长薪金公式，固定与可变动部分之间的划分不太可能成为争论的焦点。

审查委员会在其报告中指出：“私营领域中较高的可变动薪酬比例，是为了激励高管承担商业风险以获取更大回报，但这可能不太适用于政治职务担任者。”

具挑战性的目标

相反，国会也可能选择辩论国家表现花红的计算方式。

根据委员会的建议，政府正在调整用于衡量国家表现的所有四项指标：公民失业率、公民收入中位数和最低20%群体的实际收入增长，以及实际国内生产总值（GDP）的增长。

新加坡必须在这四项指标上达到目标，政治职务担任者才能获得全额的国家花红。根据经济状况，花红数额也可能增加或减少。

国内生产总值（GDP）的目标已从3%至5%下调至2%至4%，这反映了随着经济成熟，增长将放缓的现实。

然而，尽管经济前景更为平淡，但在修订后的薪金框架下，失业率和实际收入增长的目标反而收紧了。

尽管委员会指出，3%至3.5%的新失业率目标“可能难以持续”，但其报告补充说，“重要的是要确保政府继续专注于为新加坡人创造良好的就业机会”。

同样，委员会将新的实际收入增长目标形容为“具挑战性的目标”，因其高于过去十年的实际平均增长率。

这些目标的设定水平因此凸显了总理 Lawrence Wong 的观点，即部长基准薪金“并非每位部长最终都必须达到的目标薪金”。

或许，在一切如常的情况下，这个基准薪金根本无法达到。

然而，这些目标的设计是务实的——它们承认新加坡经济已经成熟，同时也强调了改善最重要领域，即普通公民生活的空间。

近来，许多国家对于那种只惠及资本所有者而将普通工人抛在后面的整体增长前景，普遍存在焦虑症。

但国家花红的结构表明，新加坡领导人致力于传递一个理念：这种情况既不可取，也不可接受。

为未来保留灵活性

薪金检讨还提出了另一个值得国会辩论的有趣观点：报告建议未来可考虑纳入“衡量生活质量和社会进步的其他指标”，并在决定国家花红时予以考量。

虽然委员会承认目前尚无衡量这些指标的标准，但建议政府研究开发此类指标以备将来使用。

新加坡如何才能最好地衡量社会发展？

在存在收入不平等的情况下，征税和转移支付后的基尼系数能否成为衡量公平再分配的良好指标？总和生育率能否反映新加坡人对国家未来的信心？

如果委员会的提议得以实现，指标的选择将再次彰显政府的优先事项和原则，及其执政能力与公信力。

原定于2023年进行的部长薪金检讨，因“其他紧迫问题”而推迟。公共服务统筹部长 Chan Chun Sing 曾指出，推迟的原因是全球经济和地缘政治的不确定性。

尽管如此，总理 Lawrence Wong 已表明现在必须采取行动——为了致敬一个透明且具竞争力的薪金这一跨党派原则，并保留有能力的领导层。

与此同时，总理也为自己保留了相当大的酌情权和灵活性。修订后的薪金框架允许部长薪金有更大的浮动范围，具体取决于围绕经济成就和社会福利设定的那些实际而又宏远的目标。