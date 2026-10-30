Insead获谷歌300万美元资助，成立新实验室研究人工智能对工作和生活的影响

Insead Thrive Lab的研究将聚焦于三大领域：学习、工作和人际关系

Insead的新实验室将通过博士研究奖和博士后奖学金等举措，支持新兴学者。 照片：INSEAD

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡讯】法国商学院欧洲工商管理学院（Insead）周五（10月30日）表示，已启动一项研究计划，探讨人工智能如何影响人们的社会联系、生活意义以及在工作与生活中的福祉。

该实验室名为“人类与组织繁荣发展研究实验室”（The Research Lab for Human and Organisational Thriving），简称Insead Thrive Lab。它是在该校位于新加坡的亚洲校区举行的2026年Insead亚洲人工智能论坛上揭幕的。

这项全球性计划获得了300万美元的资助，资金分别来自科技巨头Google的慈善机构Google.org和其人工智能研究部门Google DeepMind。

Insead新加坡校区的组织行为学副教授Winnie Jiang将担任该实验室的学术主任。

该实验室隶属于Insead的跨学科研究机构——人类与机器智能研究所（Human and Machine Intelligence Institute）。

该研究所的核心学术团队包括2025年诺贝尔经济学奖得主Philippe Aghion，以及2025年奥斯卡·摩根斯特恩奖章（Oskar Morgenstern Medal）的获得者Phanish Puranam。该奖章由维也纳大学颁发，旨在致敬在商业、经济学和统计学领域做出杰出学术贡献的学者。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

Insead表示，该实验室将聚焦于三个相互关联的领域：学习、工作和人际关系。

该实验室还将通过设立博士研究奖和博士后奖学金来支持新兴学者，召开年度全球会议，并与各组织、学校和政府建立合伙业务，以将研究成果转化为实践。

Insead表示，人工智能正成为“一项影响最深远的技术，深刻地塑造了人们学习、工作、生活和彼此互动的方式”。

该学院补充说，尽管人工智能带来了近乎无限的可能性，但其潜在风险也需要密切关注。

Insead表示，因此，该实验室的研究将探讨在技术日新月异的背景下，如何加强人力、社会和心理资本，以及学术机构需要如何发展演变。

Google.org科学基础负责人Sepi Hejazi Moghadam表示，人工智能的成功“将不仅以效率或生产力的提升来衡量，更在于它是否能赋予人们力量，过上更充实的生活”。

他补充道：“要应对这一快速转型，需要深思熟虑的研究以及对人类福祉坚定不移的承诺。”

Jiang教授表示，该实验室旨在通过研究，探究如何让个人和组织不仅适应快速变化的世界，还能在其中茁壮成长，从而“产生实际影响并提供可行的见解”。

她说：“我们希望了解，在人工智能时代，人们如何能够扩展自身能力，建立经济上可行且心理上有意义的职业生涯，并与他人培养牢固的关系。”