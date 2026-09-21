人力部：2026年第二季度被裁本地居民再就业耗时更长；职位空缺减少6.4%
该季度裁员人数达4620人，高于早前预估
Annabeth Leow
- 由于金融服务和信息与通信领域的专业职位减少，职位空缺从3月份的7万3300个降至6月份的6万8600个。 照片：商业时报资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】根据人力部于周一（9月21日）发布的数据，第二季度的裁员人数超出此前预估，同时被裁退居民的再就业比例也有所下降。
人力部的季度《劳动市场报告》显示，从3月到6月的三个月里，约有4620名员工被裁退，高于预估数据中的4500人。裁员人数比上一季度（3830人）增加了20.6%。
与此同时，由于金融服务及信息与通信领域的专业职位空缺减少，6月份的职位空缺萎缩了6.4%，从3月份的7万3300个降至6万8600个。在所有职位空缺中，入门级的专业人士、经理、执行人员和技术员（PMET）职位占了45.3%。
代任人力部长 Jasmin Lau 在访问全球网络安全供应商 Acronis 的新加坡办事处期间表示：“市场上当然仍有工作机会，但要从一份工作转换到另一份工作可能具有挑战性。我们的政府将支持员工学习和适应，为他们能胜任的新职位做好准备。”
该季度的裁员人数达到了自2020年底（当时有5640名员工失业）以来的最高点，裁员主要集中在制造业产业群、信息与通信以及金融服务等外向型行业，而业务重组与调整是主要原因。
人力部人力研究与统计司司长 Ang Boon Heng 对媒体表示：“裁员人数连续两个季度增加，确实值得密切关注。”他补充说：“我们目前看到的情况是，裁员并非普遍性增加……而是非常集中且有针对性地发生在少数几个行业。”
与此同时，54.9%的被裁居民在六个月内找到了工作，这一比例低于截至2026年3月底的60.7%。
第二季度的总就业人数增加了1万1400人，超出预估，但这主要是由建筑业和制造业产业群的外籍员工所带动。居民就业人数仅增加了2200人，而前三个月为5400人。
与此同时，第二季度的月平均招聘率从之前的1.6%降至1.4%，而辞职率则保持在1%不变。
整体失业率为1.9%，低于3月份的2%。公民失业率为3%，与3月份持平；包括永久居民在内的居民失业率则稳定在2.9%。
然而，人力部指出，截至6月底，居民长期失业率从3月底的0.9%微升至1%。该季度经季节性调整的职位空缺与失业人数比率为1.48。
人力部还发现，在7月份受访的雇主中，有48.7%计划在未来三个月内招聘，高于6月份的43.9%；但打算加薪的雇主比例在7月份降至27.9%，低于前一个月的29.3%。
该部门表示：“招聘和薪资预期仍低于2026年2月的水平，这表明企业在扩大员工规模和提高工资方面仍持谨慎态度。”
人力部引述持续的就业增长和低失业率，认为劳动市场具有韧性，但补充说：“对一些居民员工而言，情况已变得不那么有利。”
Ang 指出：“我们的居民就业增长更为温和，职位空缺减少，被裁员工在六个月内重返工作岗位的比例也较低。”
他表示，尽管失业率处于低位，但劳动市场已显现放缓迹象，前瞻性指标指向“一个积极但非常谨慎的劳动市场前景”。
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