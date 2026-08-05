部长：本地与全球企业对新加坡经济成功缺一不可

他们强调跨国公司的重要作用，并会继续支持小型企业和本地员工

交通部长 Jeffrey Siow 表示，新加坡的经济模式“为一代又一代的新加坡人带来了福祉”。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 交通部长 Jeffrey Siow 于周三（8月5日）在国会表示，本地与全球企业对新加坡经济的蓬勃发展而言缺一不可。

他向国会表示，跨国公司（MNCs）能够引入国内目前可能不具备的资源和能力。

同时兼任财政部第二部长的 Siow 补充道：“我们许多本地公司之所以能够成长和成功，是因为它们与跨国公司建立了合作关系，而非与它们对立。”

他说，人民行动党（PAP）的经济战略以新加坡人为中心，而新加坡模式——既支持中小型企业（SMEs）又吸引跨国公司——“为一代又一代的新加坡人带来了福祉”。

他补充道：“即使我们加倍努力支持本地公司，我们也不能忘记跨国公司对我国经济依然至关重要。”

他是在一场长达数小时的辩论中提出这些观点的，该动议由工人党（WP）的阿裕尼集选区议员 Kenneth Tiong 和盛港集选区议员 Jamus Lim 提出。

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该动议呼吁为新加坡的未来打造“一个更平等、更具包容性的经济”。

跨国公司的角色引发辩论

荷兰-武吉知马集选区的人民行动党议员 Edward Chia 率先发言，提议对工人党的动议进行四项修正。

争议点之一，是原动议中针对政府于六月发布的《经济战略检讨最终报告》所提建议使用的“尽管”（notwithstanding）一词。

Chia 提议将“尽管”一词替换为“与……一致”（in line with）。

鉴于原动议仅提及本地公司和国内需求，他还提议加入“全球企业”和“外部需求”这两个词组。

为原动议附议的工人党议员 Lim 呼吁经济模式“不再偏向大型外资跨国公司，甚至是我国政联企业（government-linked company）等巨头们的利益”。

他说：“我们必须摆脱传统上依赖外国跨国公司作为增长驱动力的模式，转向以中小型企业作为本土的经济引擎。”他同时敦促减少对税务竞争和“吸引流动性强的跨国公司”的关注。

Siow 指出，人民行动党和工人党对新加坡经济模式的理解存在巨大分歧，他将反对党的立场描述为本地与全球公司之间处于零和竞争关系。

他说：“工人党声称，如果外部市场变得更加不确定，我们就应该退守并更多地依赖国内需求。这是不切实际的。”他称本地市场“实在太小”。

但 Lim 在回应 Siow 时强调，工人党并未提议排斥外国资本，或边缘化跨国公司和政联企业。

他说：“相反，我们想要敦促的是促进消费需求的增长，因为新加坡的消费需求历来比其他发达经济体疲弱。”

Siow 感谢 Lim 的澄清，同时将其政党的看法归因于原动议未提及全球企业和全球经济。

重申对中小型企业和员工的支持

Siow 告诉国会：“很少有国家像新加坡这样支持本地公司。”

与此同时，贸易及工业部高级政务部长 Low Yen Ling 表示，政府将帮助这些企业拓展至有限的国内市场之外。

贸易及工业部长（能源与工业）Tan See Leng 指出，健康的国内需求反映了市场信心，并为公司提供了成长的首个市场。

他说：“但仅靠新加坡的国内市场，无法为有雄心的公司或先进产业提供所需的规模。”他同时强调了旨在帮助公司扩张的各项政策。

部长们也回应了两党对于大学毕业生就业前景的担忧。

工人党的 Tiong 提出了业务外包和人工智能的应用可能会阻碍年轻新加坡人获得入门级职位的隐忧。

与此同时，人民行动党议员 Patrick Tay 指出，这类职位可能被人工智能 (AI) 侵蚀，从而危及职场新人的长期职业发展。

人力部政务部长 Dinesh Vasu Dash 在辩论中发言时指出，就业市场上的职位空缺数量持续超过求职者。

他补充道：“工人党认为年轻人的入职途径已经中断，但目前的情况比他们所说的更具韧性。”

修正后的动议获得了全部87名人民行动党议员和9名官委议员的支持并最终通过。而工人党的12名议员则反对替换“尽管”一词的修正案，并一致投票否决了该动议。