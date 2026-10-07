新加坡金融管理局 (金管局) 发布针对新加坡金融业的人工智能风险管理指引

监管期望包括明确管理第三方人工智能使用所带来风险的问责制

新加坡金融管理局 (金管局) 计划在2027年进一步咨询金融业，探讨为代理式人工智能 (agentic AI) 的使用提供哪些额外指引会更有帮助。 照片：《商业时报》资料照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 发布了新指引，阐明了对金融机构管理人工智能使用所产生风险的监管期望。

该《人工智能风险管理指引》将于2027年10月7日生效，适用于所有金融机构及所有形式的人工智能技术。

该中央银行在周三（10月7日）发布的媒体声明中指出，各国金融监管机构和国际组织“正在强调有效管理人工智能风险的必要性，同时要让企业能够实现采用该技术所带来的好处”。

新加坡金融管理局 (金管局) 表示，该指引是在进行一次公开咨询后制定的，受访者对采取以原则为基础、与风险相称的方法表示“强烈支持”。

金管局补充说，金融机构应根据其使用人工智能的性质和规模，评估如何最好地满足这些期望。

金融机构可以分阶段实施该指引，并应从2027年10月7日起满足第3至4节中列出的期望，并在2028年10月7日前满足第5和第6节的要求。

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该指引发布前，新加坡金融管理局 (金管局) 与新加坡银行公会已于7月成立了人工智能驱动的网络与技术风险工作组，旨在加强集体网络和技术韧性，以应对前沿人工智能模型带来的新兴风险。

主要期望

该指引为金融机构管理人工智能使用所产生的风险列出了四项主要期望。

首先，金融机构的董事会和高级管理层应有效监督人工智能风险，并建立明确的问责制。这包括设定明确的风险偏好、管理框架、政策和程序。

金管局指出，如果现有的治理结构能够提供充分的监督和跨职能协调，则可以加以利用，金融机构无需仅为满足此项期望而设立专门的人工智能委员会。

其次，金融机构应在整个人工智能生命周期中识别、评估和管理人工智能风险，并采取相称的控制措施。

这些应定期审查的控制措施包括数据治理、测试、人工监督、网络安全、监控和变更管理。

金管局表示，计划在2027年进一步咨询金融业，探讨为代理式人工智能 (agentic AI) 提供哪些额外指引会更有帮助。

第三，金融机构应管理来自第三方人工智能使用的风险。这包括对其提供的服务中所使用的人工智能持续负责，包括由第三方开发、运营或提供的人工智能。

金管局指出，如果风险无法控制在机构的风险偏好范围内，则应考虑限制、暂停或替换该第三方人工智能服务。

最后，金融机构应以与风险相称的方式应用该指引，这意味着控制措施的范围和复杂程度应取决于其风险敞口。

新加坡金融管理局 (金管局) 副局长 Ho Hern Shin 表示，人工智能在改善金融服务方面具有“巨大潜力”。

她指出：“要可持续地实现这些好处，金融机构需要理解并管理日益强大的人工智能系统所带来的风险。”

她补充说：“随着对金融机构使用人工智能的监管日益明确，金融机构可以充满信心地进行创新，同时维护客户的信任和新加坡金融体系的韧性。”