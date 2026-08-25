2026年国庆群众大会：更高的托儿津贴或将推动学前教育市场整合

独立业者无法在价格上竞争；该行业也面临劳动力短缺

这关系到那些不符合更高津贴资格的独立托儿业者的业务可持续性。 照片来源：商业时报资料

【新加坡】随着价格差异的扩大，加剧了政府支持领域和保费私立领域之间的分化，更高的学前教育费用津贴可能会刺激幼儿教育领域的整合。

总理 Lawrence Wong 于周日（8月23日）宣布，全日制托儿费用将被大幅削减至每月低至150新元，这是一系列鼓励生育措施的一部分。

由于费用削减将从2028年至2030年分阶段实施，几家大型业者表示，他们在公开讨论计划之前，正在等待更多相关信息。

但 Withers KhattarWong 律师事务所的企业合伙人 Gary Beh 告诉《商业时报》，最新措施可能会加剧竞争，并可能加速市场整合。

他表示：“缺乏规模或清晰差异化服务的私立业者，可能会越来越多地寻求通过并购或战略合伙业务来保持竞争力，并实现更高的运营效率。”

巨大分化

Beh 认为，规模较小的独立业者、创始人领导的集团以及面临压力的企业，都是潜在的收购目标。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

与此同时，收购方可能包括寻求扩大业务版图的大型连锁机构，或希望在新加坡建立业务的区域性教育集团。

独立幼儿教育业者 Adventure Tree Preschool 的负责人 Morgane Tomassone 也预计市场将进一步整合，她评论道：“过去几年里，一些学校已经倒闭，一个双重模式正日益浮现。”

这关系到像 Adventure Tree（拥有四家分校）这样收取更高费用且不符合更高津贴资格的独立业者的业务可持续性。

政府津贴适用于幼儿培育署（ECDA）的“主要业者”（AOP）和“伙伴业者”（POP）计划下的学前教育中心的婴幼儿保育服务。这些计划对新加坡籍儿童的每月收费设有顶限等要求。

AOP计划下的五个主要业者包括人民行动党社区基金会属下的PCF Sparkletots，以及全国职工总会属下的“我的第一所学校”（My First Skool）。而POP计划则支持由各种商业和非营利机构运营的380家中心。

大华银行研究部主管 Suan Teck Kin 在最近的一份报告中指出，非伙伴业者“可能会面临定价压力，除非他们能通过保费服务实现差异化”。

Beh 表示：“政府支持的业者将继续吸引更大部分寻求负担得起、优质托儿服务的家庭，而拥有独特课程、教育理念或品牌定位的保费私立业者将继续表现良好。处于这两个细分市场之间的业者可能面临最大压力。”

寻找利基市场

虽然一些家长和业者也呼吁通过托儿券或所得税税务回扣让独立学前教育中心变得更易负担，但大华银行的 Suan 告诉《商业时报》，AOP 和 POP 模式的存在是为了“为所有新加坡人提供服务，无论其收入水平如何”。

在 Adventure Tree，每月收费从1700新元到2200新元不等。Tomassone 说，对于像我们这样的独立业者而言，要匹配津贴后的收费标准“根本不现实”。

但她排除了加入POP计划的可能性，因为该计划有规定的收费顶限，她认为这对她的中心所能提供的设施构成了成本障碍。

她更愿意在较小的班级规模和较低的师生比例等因素上进行竞争。

另一方面，拥有两家分校的伊斯兰学前教育业者 Ilham Child Care 目前正在考虑申请加入POP计划。

其管理层在回复《商业时报》的邮件中指出，此举可以帮助学校更好地提供便捷且负担得起的托儿服务，因为其自身的收费结构已经允许有经济困难的家庭每月仅需支付低至5新元的托儿费用。

行业中的大型业者还拥有另一项战略优势：他们的业务组合中既包括 AOP 或 POP 品牌，也包括非伙伴业者中心。

例如，总部位于新加坡的伊顿国际教育集团 (EtonHouse International Education Group) 同时管理着主要业者连锁 E-Bridge Pre-School 和非伙伴品牌 EtonHouse。

其发言人告诉《商业时报》，由于家长对全华语沉浸式课程或国际课程等保费服务的需求持续强劲，预计更高的津贴不会对 EtonHouse 的收费或增长施加下行压力。

她补充说：“随着新加坡学前教育格局的不断演变，在AOP和保费领域同时拥有业务，使我们集团能够抓住不同市场群体的增长机会，同时也为家长提供真正的选择。”

人力紧缩

在一个劳动力供应本已紧张的行业中，对家长的更大力度支持预计也将推高招聘需求，并可能对工资构成上行压力。

招聘公司 Robert Walters 的高级经理 Anarane Thng 表示，雇主可能会尝试多种策略，包括招聘本地应届毕业生，以及鼓励中年人士转行。

伊顿集团就是其中一个雇主，已有超过60人通过转业计划加入该集团。

人力资源解决方案提供商 ManpowerGroup Singapore 的区域经理 Linda Teo 指出：“与此同时，吸引新教育工作者只是问题的一部分。”

“留住人才也同样重要，因为如果经验丰富的教育工作者离职的速度与新入行者被招聘和培训的速度一样快，那么劳动力增长将变得更具挑战性。”

Thng 补充道：“学前教育业者可能需要提高薪资、改善职业发展和工作条件，以吸引和留住足够的教育工作者。”

然而，Tomassone 告诉《商业时报》：“薪资在过去几年里大幅上涨，我们不确定这种增长速度是否可持续……到某个时候，这就变成了一个行业和个别业者能够可持续承受多少的问题。”

她指出，幼儿教育领域已经从行业培训津贴中受益，“但任何额外与人力相关的援助措施也都会有所帮助”。

除了聘请本地员工，Ilham Child Care 的负责人 Shahidah Ayoob Angullia 和 Shaik Mohamed Basrawi 也建议从邻国（如印度尼西亚）寻找合格的外国教育工作者。

他们说，这些教育工作者“可以潜在地接受受认可的衔接课程、资格评估、语言要求以及针对新加坡的培训”。