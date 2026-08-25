2026年国庆群众大会：惠及在职父母的新职场政策为劳动力市场增添新选项

观察家指出，育儿措施调整或将推动灵活工作与零工经济的发展

延长后的育儿事假规定，预计将增加对临时人力支援的需求。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 分析师表示，近期旨在更好地支持在职父母的政策，可能会为新加坡的劳动力市场注入更多就业选项。

这是因为更长的育儿假权利、政府对雇主的更多支持，以及更高的婴幼儿托管津贴，都将改变劳动力的动态。

李光耀公共政策学院的行为科学家 Reuben Ng 副教授告诉《商业时报》：“在近期至中期内，我们可能会看到就业市场的流动性增强，并为零工经济带来净增长。”

临时帮手需求增加

总理 Lawrence Wong 于周日（8月23日）在国庆群众大会上宣布，法定育儿事假权利将增至每年多达12天，同时政府也将更全面地为雇主提供各类育儿假的补偿数额。

劳动力市场观察家指出，延长后的育儿事假将刺激对临时人力支援的需求，例如签订固定期限合同的临时员工，以及根据灵活或兼职安排雇用的年长员工或父母。

ManpowerGroup Singapore 的区域经理 Linda Teo 表示，与此同时，雇主可以利用他们获得的补偿数额“来聘请临时人员或重新分配资源”。

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虽然填补这一空缺可能会增加对外国工人的需求，但新加坡成人学习学院 (Institute for Adult Learning) 执行董事 Terence Ho 表示，对兼职员工需求的增加也可能推高工资，并提高本地人的劳动力贡献率。

他补充道：“潜在的劳动力市场进入者包括有家庭责任的女性，她们中许多人更喜欢兼职工作。”他同时指出，2025年25至64岁女性的劳动力参与率仍比男性低10个百分点以上。

但 ManpowerGroup 的 Teo 警告称，对短期工人的需求能否得到满足，将取决于该行业或职位是否有合适的工人，“尤其是需要专业技能或机构知识的职位”。

招聘公司 Robert Walters Singapore 的高级经理 Anarane Thng 补充说：“由于育儿事假通常一次只休几天，许多办公室雇主可能会选择内部消化缺勤，而不是招聘替代者。”

重返劳动力市场

政府为婴幼儿托管提供更高的津贴，有望进一步提升父母的劳动力参与率，这将使托管费用降至每月最低150新元。

值得注意的是，新措施确保了非在职申请人（通常默认为母亲）与此前享有更高等级津贴的在职申请人之间的平等。

大华银行 (UOB) 研究主管 Suan Teck Kin 表示：“随着育儿成本下降和托管服务供应增加，一些父母，尤其是母亲，可能会有动力重返或留在劳动力市场。”

尽管如此，Thng 指出，对劳动力参与率的影响还将取决于学前教育学位的供应和灵活工作安排的可用性：“我们可能会看到更多父母重返工作岗位，但这不太可能立即或大规模发生。”

相反，Ng 教授表示，此举将使那些不再需要每月至少工作56小时才能获得更高婴幼儿托管津贴的父母受益。他说，他们现在可以“在照顾家庭和兼职工作之间切换，从而为零工经济注入活力”。

Teo 补充说：“虽然这项政策可能会鼓励一些父母参与工作，但其更广泛的价值可能在于消除一个潜在障碍，并给予家庭更大的灵活性，让他们能根据自身情况做出最合适的就业决定。”

尽管如此，提高后的学前教育津贴要到2028年起才会推行，而延长育儿假的实施则有待听取劳资政三方合作伙伴的反馈。

这些调整是国庆群众大会上宣布的一系列鼓励生育政策的一部分，同时还推出了规模可观的新“新加坡儿童养育补助配套”(SG Child Support Package)，马来亚银行 (Maybank) 经济学家估计，该配套可能在2027年为儿童贡献近19亿新元的现金入息。

Thng 评论道：“在等待公告细节和具体推行方案期间，最直接的影响可能是雇主会重新审视其人力资源计划。”

“实际的招聘影响可能会在未来几年逐步显现。”