新加坡雇联调查：近半数在人力资源领域使用人工智能的雇主将其用于招聘

超过八成的人工智能辅助流程仍需人工监督

新加坡全国雇主联合会的一项调查发现，在人力资源领域使用人工智能技术的雇主中，招聘和甄选是人工智能最常见的应用。 图片来源：PIXABAY

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡全国雇主联合会 (SNEF) 的一项最新调查发现，在人力资源部门使用人工智能的雇主中，有近半数将该技术用于招聘和甄选。

然而，尽管雇主越来越倾向于使用人工智能来处理人力资源任务，但人工判断在决策中仍处于核心地位，85% 的人工智能辅助应用场景仍需要人工参与。

这些调查结果于周五（10月30日）在新加坡雇联 2026 年雇主峰会上发布，同时还公布了一项新举措，旨在帮助企业负责任地采用人工智能并加强人力资源能力。

新加坡雇联主席 Kuah Boon Wee 表示，调查结果将有助于联合会为雇主制定切实的扶持政策和解决方案。

约 42% 的雇主希望在使用人力资源人工智能时，能获得关于其义务和责任的更明确指导，同样比例的雇主则寻求关于负责任地使用人工智能的培训。

Kuah 说：“新加坡雇联不敢说对人工智能了如指掌，我想任何人都做不到。但我们可以提供咨询服务，并为您引入合适的合作伙伴。”

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这项调查于今年 6 月至 7 月间进行，共调查了 1000 名雇主，其中包括拥有 200 名或以下员工的中小型企业 (SME) 以及拥有超过 200 名员工的大型企业。

即将卸任的新加坡雇联总裁 Hao Shuo 在论坛前表示，此次调查是出于联合会对雇主如何转变劳动力和采用新能力的关注。

他表示，生成式人工智能可以减少行政任务，帮助人力资源专业人士更高效地工作，从而让他们能腾出时间从事“更高附加值的工作”，例如战略性劳动力规划和员工敬业度管理，而在这些领域，“人情味也很重要”。

前数码发展及新闻部副常任秘书 Poon Hong Yuen 将于 11 月 1 日加入新加坡雇联，担任候任总裁，并于 12 月 1 日正式接替 Hao。

人力资源领域的人工智能应用场景

调查发现，虽然人工智能在人力资源领域的应用“在新加坡职场中日益普遍”，但大型企业使用该技术的可能性更高，81% 的大型企业在至少一项人力资源职能中部署了人工智能，而中小企业的这一比例为 65%。

所使用的工具类型也有所不同。大型企业更倾向于采用 Workday 和 SAP SuccessFactors 等人工智能驱动的人力资源平台，而中小企业则倾向于依赖 ChatGPT 和 Microsoft Copilot 等通用工具。

人工智能的使用也集中在人力资源生命周期的早期阶段，最常见的应用领域包括：

招聘与甄选（49%），例如筛选和初步遴选候选人；

绩效、学习与流动（45%），包括管理员工绩效和为内部流动决策提供信息；以及

劳动力规划（39%），例如预测劳动力需求和识别技能差距。

仅有 15% 的雇主将人工智能用于影响更重大的职能，例如分析员工关系问题和员工离职背后的原因。

在近 3000 例报告的人力资源人工智能使用案例中，15% 的情况涉及人工智能在未经人工预先批准的情况下做出决策。

在这些案例中，近四分之三（73%）涉及常规或大批量的行政流程，例如简历筛选和技能评估，在这些流程中人工智能可以提高效率。

然而，几乎所有（97%）在未经人工预先审查的情况下使用人工智能的雇主都已指定专人，授权其干预、更改或推翻人工智能的决策。

在其余 85% 的人工智能辅助人力资源应用案例中，仍然需要人工参与。

在近 3000 个应用案例中，有 14% 仅使用该技术提供信息，另有 36% 涉及人工智能推荐选项供人工决策。

对于 35% 的受访者而言，人工智能做出的决策仍需人工批准、否决或推翻。

尽管人工智能得到广泛采用，但使用该技术的雇主最关心的问题是：过度依赖可能削弱人力资源能力（39%）、不确定何时应相信人工智能而非专业判断（36%），以及对人工智能错误的问责（35%）。

因管理人工智能输出而产生的精神疲劳是最少被提及的担忧，比例为 20%。

防范人工智能招聘中的偏见

针对人工智能招聘工具可能对求职者，尤其是对该技术不太熟悉年长员工不利的担忧，Hao 表示，雇主和求职者在确保公平招聘结果方面都扮演着重要角色。

他表示，求职者应学会使用人工智能来优化简历，帮助自己“脱颖而出”，而雇主则必须确保用于筛选申请的工具不会引入偏见。

Hao 说：“我认为，雇主们非常清楚他们需为任何违法行为负责，尤其是随着《职场公平法令》即将出台。”

调查发现，84% 使用人工智能的雇主对至少一个相关的法律或治理框架高度熟悉，其中包括《职场公平法令》。

他表示：“但归根结底，我认为从调查中可以看出，雇主仍然信任人工判断。”他补充说，人力资源专业人士仍将是招聘过程中的“最终决策者”。

为采用人工智能的雇主提供新支持

为应对调查中发现的挑战，新加坡雇联推出了一项名为“AI-HR”的预设范围解决方案，旨在帮助雇主采用人工智能，同时加强其人力资源能力和重新设计工作岗位。

该计划结合了四个方面的支持：人力资本咨询、用于人力资源流程的人工智能工具、劳动力转型咨询和劳动力技能分析。

其中包括用于处理常规员工问询的人工智能聊天机器人，以及用于识别劳动力技能差距和支持继任规划的工具。

在劳动力发展津贴（工作重新设计+）计划下，新加坡雇联将评估雇主的需求，并为他们匹配专业顾问以实施合适的解决方案。

中小企业可获得高达合格成本 70% 的资金支持，非中小企业则为 50%，每个项目的资金上限为 15 万新元。

已有五家顾问公司被指定支持该计划：BDO、Elitez、EON、普华永道 (PwC) 和 Skybots。

Hao 表示，该计划的成功不应以人工智能执行了多少人力资源任务来衡量，而应看人力资源专业人士是否能在其组织内扮演更具战略性的角色。

他说：“如果人力资源专业人士能真正成为企业领导者的战略合作伙伴，共同思考长期业务战略、关注劳动力转型，如果他们能在董事会占有一席之地，我认为那才是成功的标志。”