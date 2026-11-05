Jasmin Lau：尚无亚细安国家找到有效方法应对人工智能对就业的冲击

代理人力部长警告，不均衡的采纳速度可能造成“双速社会”

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡代理人力部长Jasmin Lau表示，包括新加坡在内，亚细安的11个成员国都尚未找到有效方法来管理人工智能对就业的冲击。

她指出，可能流失的工作并不仅仅由薪资高低来定义，这些工作对人们的身份认同以及他们对家庭和未来的规划也至关重要。

她说：“我们无法阻止技术的进步，但我们也不能对其结果听之任之。”

她是于周四（11月5日）在Iseas-Yusof Ishak研究所主办的第41届亚细安圆桌会议上发表上述言论。该小组讨论的主题为“基业长青？颠覆时代下亚细安的增长雄心”。

同时兼任数码发展及新闻部高级政务部长的Lau补充说，新加坡将以一种能同时赋能于工人和企业的方式，来应对人工智能转型。

她说，在商界，这意味着人工智能必须被用来解决实际问题和提高生产力，而不是仅仅被用于总结报告或充当搜索引擎。

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“（新加坡的）方法不仅是提供人工智能技术并告诉人们去尝试，而是要将人工智能转化为对整个经济的影响。”

新加坡今年早些时候更新了其《国家人工智能战略》，确定了四个优先利用该技术的领域：连接、先进制造业、医疗保健和金融。

尽管如此，Lau警告说，企业间采纳人工智能的步伐不一，可能会造成一个“双速”社会，即大公司能更好地利用该技术，而小公司可能难以跟上。

她补充说，这对社会凝聚力有影响，因为中小企业雇用了新加坡大部分的劳动力。

与会者也指出，人工智能价值链的投资回报也可能以类似的方式导致区域分化。

经济学人智库（Economist Intelligence Unit）亚洲区首席经济学家Nick Marro表示，包括新加坡、马来西亚、泰国和越南在内的国家，吸引了流入该区域人工智能价值链的大部分外国直接投资。

与此同时，像菲律宾和柬埔寨等其他国家则举步维艰。他将政策可预测性、人才和基础设施等因素列为造成这种差距的原因。

但他继续说道，该区域有可能通过协调一致的应对措施来吸引这些投资而受益。“在能力建设、以及政府间的合作与协调方面，都有巨大的空间。”

区域合作

Lau表示，新加坡将担任2027年亚细安轮值主席国，届时将努力确保技术变革能为整个东南亚的工人带来更强的经济保障。

“我希望几年后我们可以说，无论是在马尼拉、河内还是新加坡的工人，都因为人工智能而对自己的未来感到更有保障，而不是相反。”

她补充说，新加坡在担任轮值主席国期间，旨在解决区域内对人工智能使用的其他担忧，例如为更广泛地采纳该技术创造机会。

她说，鉴于各成员国的经济处于不同的发展阶段，亚细安不必让所有成员国都以同样的速度采纳人工智能。

但她指出，该组织可以通过分享应用案例、建设能力，以及让技术和保障措施更易于获取等方式，共同促使其企业和工人能够使用人工智能工具。

她补充道：“如果我们能做好这一点，人工智能就能成为一个提升整个区域生产力的工具。”

与此同时，新加坡也将致力于加强区域在人工智能治理、测试和保障方面的能力，包括为代理式人工智能（agentic AI）提供通用的测试工具。

Lau说：“这其中很多工作仍在进行中。”

她强调，这是一个区域合作将起关键作用的领域。区域需要推动建立能让这些人工智能代理（agent）跨系统和组织运作的框架，而不是任由各行各业各自为政地制定治理框架。