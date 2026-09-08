陈振声：政治薪酬年均涨幅3.6%，低于国人薪资增长

POLITICAL SALARIES REVIEW

该年度涨幅仍低于新加坡中低收入工薪阶层的薪资增长

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】公共服务统筹部长 Chan Chun Sing 周二（9月8日）在国会表示，尽管新加坡政治薪金所挂钩的基准将会上调，但过去15年间年均3.6%的调整幅度，仍低于新加坡民众同期的工资增长。

在政府接受了一个独立委员会的建议后，MR4级别的初任部长参考年薪将从110万新元上调至180万新元。这是自2012年以来首次对政治薪金进行检讨。

这些建议将追溯至2011年5月（即该届政府上任之时）开始实施。

MR4基准与收入最高的1000名新加坡公民的年收入中位数挂钩，并在此基础上扣除40%，以体现政治服务的精神。

Chan 表示，若没有这项折扣，参考薪金将略高于300万新元。

由新加坡液化天然气公司 (Singapore LNG Corporation) 主席 Gan Seow Kee 领导的检讨委员会审查了收入最高的1000名国人的构成，并确认该基准群体反映了多元化的行业领域，包括制造业产业群、医疗保健、交通和房地产。

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委员会不仅考察了首席执行官的薪金，还考察了首席执行官级别以下的管理层职位以及各领域专业人士的薪金。

委员会还确认，在计算参考薪金时，采用基准群体的收入中位数而非平均数是更为审慎的做法，因为中位数不会被少数超高收入者所扭曲。

Chan 承认，没有一个方案是完美的，也无法让所有人都满意。

“关键问题在于：什么样的框架和薪金范围是可行的，能让首相——无论哪位首相——合理地组建一支新加坡应得的团队？”

Chan 在阐述政府对2026年薪金检讨的回应时表示，此次涨幅看似巨大，是因为该框架已有15年未更新，政府此前推迟了原定于2017年和2023年进行的检讨。

他表示，相比之下，在同一时期，新加坡中等收入者的工资年均增长约4.3%，而低收入者的工资年均增长为4.6%。

Chan 补充说，在政治薪金冻结的这15年间，公务员薪金已进行过三次调整——分别在2014年、2022年以及2026年8月——调整幅度介于2%至14%之间，以缩小与市场的差距。

Chan 表示，现任政治职务担任者不会立即调整到新的参考薪金水平。他们将根据个人情况，包括工作表现和上一次薪金调整的时间，获得一次性最高9%的调整。

这意味着，一位目前按110万新元参考薪金领薪的MR4级别部长，其薪金将增至约120万新元。

扩大薪金范围，合并基准

除了MR4基准，政府还接受了委员会的建议，将其他政治职务担任者的薪金范围扩大至相关基准薪金的75%至125%。

Chan 表示，这将使新加坡的做法与市场惯例保持一致，因为市场的薪金范围通常更宽。此举也让首相在根据新任者的经验和过往薪酬来定薪时拥有更大灵活性。

为简化等级结构，政府还将把MR2和MR3部长级合并为单一等级，其薪金挂钩MR4参考薪金的1.3倍——即当前1.2至1.4倍范围的中间点。

另外，市长、高级政务次长和政务次长的等级也将合并，并挂钩MR4参考薪金的0.45倍——这接近当前0.38至0.6倍范围的较低端。

合并后的等级将拥有更宽的薪金范围，即基准薪金的70%至130%。

另外，Chan 表示，为了应对通货膨胀，国会议员津贴也将上调，从每月13,750新元增至18,500新元。

Chan 表示，如果所有政治职务担任者都获得最高9%的薪金调整，政府的年开支将增加约500万新元；而国会议员津贴上调将使年开支增加约660万新元。

Chan 表示，为确保框架与时俱进，政府将每五年检讨一次薪金框架。“在两次检讨之间，若有合理理由，政府可在框架内进行调整。我们将负责任且克制地行使这项权力。”

国会将在周四就 Chan 和总理 Lawrence Wong 发表的部长声明进行辩论。