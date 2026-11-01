随着一项关键南美贸易协定生效，新加坡与阿根廷深化贸易关系

《南方共同市场-新加坡自由贸易协定》将在最长15年内取消96%产品的进口关税。

该协定建立了更透明的海关程序，并支持快递货物和易腐货物的快速清关。 照片：CMG

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【新加坡】南方共同市场-新加坡自由贸易协定（MCSFTA）——这项新加坡共和国与一个关键南美集团之间的贸易协定，于周日（11月1日）在新加坡与阿根廷之间正式生效。

能源、贸易和工业部（METI）和阿根廷驻新加坡大使馆在周日的一份联合声明中表示，此举是“新加坡与南美经济往来的一个重要里程碑”。

他们补充说：“阿根廷作为主要的农业和食品生产国，有助于新加坡实现食品进口来源多样化和加强粮食韧性的努力。在能源、基础设施、物流、技术和服务等领域也存在机遇。”

双方补充说，阿根廷企业也可以利用新加坡的区域中心地位，来把握东南亚的机遇。

南方共同市场（Mercosur）于1991年由阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭创立，代表着约2.7亿人口。

该协定（MCSFTA）已在新加坡与南方共同市场其他三个创始成员国之间生效。

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根据该协定，南方共同市场将在最长15年内取消约96%产品的进口关税，其中约25%的税目将立即享受零关税待遇。

该协定还建立了共同的原产地规则和更透明的海关程序，允许更广泛地使用优惠关税待遇和进行更高效的供应链规划，并支持快递货物和易腐货物的快速清关。

能源、贸易和工业部与阿根廷驻新加坡大使馆指出：“除了货物贸易，该协定（MCSFTA）通过提供更大的确定性、透明度和市场准入承诺，为服务供应商和投资者创造了更有利的环境。”

签署方也将在创业、数字化、网络安全、可持续发展以及中小微企业发展等领域进行合作。

《南方共同市场-新加坡自由贸易协定》建立在2025年生效的《太平洋联盟-新加坡自由贸易协定》的基础之上，进一步深化了新加坡与南美的经济联系。