受人工智能相关电子产品需求激增提振 新加坡4月工厂产值增长17.6%超出预期
除化学品和生物医药制造业产业群外，所有产业群均实现增长。
- 一家半导体制造厂。作为支柱产业的电子业当月飙升44%，延续了3月份29%的增幅。 照片：商业时报资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】根据经济发展局（经发局）周二（5月26日）公布的数据，在电子制造业飙升的提振下，我国4月份制造业产值同比增长17.6%，延续了上个月向下修正后9.2%的增幅。
4月份的表现超出了私营领域经济学家的预测。他们在彭博社的一项调查中预测，增幅中位数为12%。
若不包括波动较大的生物医药制造业产业群，工业产值同比增长21.5%，而3月份修正后的增幅为12.4%。
4月份，除了化学品和生物医药制造业产业群，所有产业群的产值均实现增长。
作为支柱产业的电子业当月产值飙升44%，延续了3月份29%的增幅。
在强劲的人工智能相关需求的推动下，增长主要由信息通信、消费电子以及半导体领域所带动。
一般制造业产业群是表现次佳的产业集群，同比增长16.9%。这主要归功于金属结构产品和饮料产量的增加。
紧随其后的是精密工程业，产值跃升15.1%。其中，机械与系统领域受半导体设备产量增加的推动；而精密模块与零部件领域的增长，则得益于光学仪器、电子连接器、金属精密部件以及冲模、模具、工具、夹具和固定装置的产量增加。
交通工程产业群当月增长10.1%。这主要得益于航空航天领域飞机零部件产量增加，以及来自商业航空公司的维修、修理和翻修工作持续。同时，海洋与岸外工程领域的船舶维修及钻井平台建造等活动也有所增加。
相反，由于原料供应中断导致石油和石化领域产量下降，化学品产业群4月份产值下跌17.6%。
生物医药制造业产业群当月产值下滑16.1%。其中，医疗技术领域因医疗设备需求疲软而下跌，制药领域则因生物制剂产量下降而萎缩。
经季节性调整后按月计算，4月份制造业产值上升5.8%，延续了3月份3.5%的增幅。
若不包括生物医药制造业产业群，产值按月上升5.8%，延续了上个月2.2%的增幅。
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