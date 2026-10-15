全球不确定性影响下，新加坡第二季度旅游收益下降6.2%至72.1亿新元

国际游客入境人次同比下降6.6%

2026年前六个月的旅游收益与去年同期相比仅下降0.3%。 图片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】根据新加坡旅游局 (旅游局) 于周四 (10月15日) 发布的数据，新加坡在2026年第二季度取得72.1亿新元的旅游收益，同比下降6.2%。

这一数据与第二季度游客入境人次下滑6.6%至376万的情况相符，其背景是全球动荡的局势。与上一季度相比，游客消费额从85.1亿新元下降了15.4%。

尽管如此，综合来看，新加坡在2026年上半年的旅游业表现基本保持稳定。

计入4月至6月的数据后，2026年上半年的旅游总收益达到157.1亿新元，与去年同期相比微降0.3%。与此同时，游客入境人次也下降了1.7%，至819万人次。

新加坡旅游局表示：“这一表现是在充满挑战的全球环境下取得的。” 旅游局指出，“第一季度中东冲突的升级导致燃油成本上升、航空运力减少以及经济不确定性，这些因素影响了国际旅行，尤其是来自欧洲客源市场的旅行”。

该局补充道：“尽管存在这些不利因素，旅游消费仍然表现出较强的韧性。”

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

大部分消费领域同比增长

第二季度，大多数消费领域的游客支出均录得下降，但2026年上半年的整体表现则稍显乐观。

就第二季度而言，观光、娱乐和博彩 (sightseeing, entertainment and gaming, SEG) 领域的跌幅最大，其旅游收益下滑15.4%至15.8亿新元。

值得注意的是，据报道，6月和7月举行的国际足联世界杯将博彩预算从传统博彩游戏引向了体育博彩。

餐饮业 (下降9.8%) 的跌幅其次，紧随其后的是住宿业 (下降8.4%) 和购物 (下降1.5%)。

从季度环比来看，所有消费领域在第二季度的收入均低于前三个月。

但在1月至6月的六个月里，新加坡旅游局公布的五个消费领域中有三个实现了同比增长：购物 (增长2.9%)、观光娱乐及博彩 (增长2.3%) 以及其他领域 (增长1.6%)。

新加坡旅游局指出，在为新加坡带来最多旅游收益的十大客源市场中，有六个市场的购物支出实现了同比增长。

该局补充说，自2025年底以来新开设的奢侈品旗舰店为购物支出的增长提供了支持。其中包括 Van Cleef & Arpels 在 ION Orchard 购物中心开设的东南亚首家复式精品店，以及 Loewe 基金会2026年工艺奖等品牌活动。

新加坡旅游局补充道：“与此相辅相成的是，新加坡本土零售业也提供了差异化的购物体验，例如在 Design Orchard 汇集了众多本土品牌的 Dors，以及在 Factory Block 内扩展了零售组合的生活方式集群 New Bahru。”

2026年上半年，餐饮业的游客消费同比下降6.2%；住宿业消费则下降了5.3%。

中国市场驱动旅游收益

与去年同期相比，中国在第二季度继续是游客消费的最大贡献国。来自中国的游客消费额达到9.655亿新元，比2025年第二季度下降1.9%。

印度尼西亚是第二大贡献国，消费额为5.897亿新元，但该数额同比下降了15.2%。

紧随其后的是澳大利亚，消费额为5.267亿新元 (增长5.6%)；印度为4.716亿新元 (下降5.6%)；以及美国，为4.272亿新元 (增长16.1%)。

按国际游客入境人次计算，第二季度的主要客源国为中国 (619,624人次)、印度尼西亚 (518,893人次)、印度 (357,152人次)、马来西亚 (305,752人次) 和澳大利亚 (294,086人次)。

2026年上半年，按旅游收益计算，排名前三的客源国依然是中国、印度尼西亚和澳大利亚。然而，美国游客的消费额 (8.894亿新元) 高于印度游客的消费额 (8.396亿新元)。

新加坡旅游局指出：“与2025年上半年相比，前三大市场保持不变，而排名前五的市场中有四个的旅游消费实现了同比增长。”

从客源地来看，游客主要来自中国 (150万人次)、印度尼西亚 (110万人次)、马来西亚 (644,661人次)、澳大利亚 (605,972人次) 和印度 (604,534人次)。在2026年上半年，美国是第六大游客来源地。