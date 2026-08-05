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新加坡6月零售销售增长4%，不及市场预期

多数领域销售额取得同比增长

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Low Youjin

Low Youjin

Published Wed, Aug 5, 2026 · 01:06 PM
    • 经季节性调整后，6月份零售销售环比增长1%，扭转了5月份2.2%的跌幅。
    • 经季节性调整后，6月份零售销售环比增长1%，扭转了5月份2.2%的跌幅。 照片：《商业时报》资料照片

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    【新加坡】根据新加坡统计局周三（8月5日）公布的数据，我国6月份零售销售同比增长4%，延续了5月份2.9%的增幅。

    这略低于彭博社调查的私人领域经济师的预期。他们预测的中位数为增长4.2%。

    6月份，多数零售领域销售额取得同比增长。其中，休闲商品、钟表珠宝以及电脑和电信设备的增幅最为显著。

    若不包括汽车销售，零售销售额增长4.1%，高于5月份3.6%的增幅。

    经季节性调整后，6月份零售销售环比增长1%，扭转了5月份2.2%的跌幅。

    若不包括汽车销售，零售销售额环比微升0.2%，而5月份则萎缩1.7%。

    Asean Intelligence

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    零售销售类别

    同比增长：4%

    同比增长（不包括汽车销售）：4.1%

    环比（经季节性调整）：1%

    环比（经季节性调整，不包括汽车销售）：0.2%

    总零售销售额：42亿新元

    在14个类别中，有10个类别的销售额实现同比增长：

    休闲商品：11.4%

    钟表珠宝：10.5%

    电脑和电信设备：9.8%

    加油站：8%

    化妆品、洗漱用品和医疗用品：8.3%

    超市和霸级市场：7.3%

    汽车：3.6%

    家具和家用设备：0.7%

    眼镜和书籍：0.4%

    其他：0.3%

    销售额下滑的类别：

    迷你超市和便利店：-0.6%

    食品和酒精饮料：-0.7%

    服装和鞋类：-1.7%

    百货商店：-9.5%

    餐饮服务增长情况

    同比增长：-2.3%

    环比（经季节性调整）：-2%

    食品外烩服务：4.4%

    快餐店：0.7%

    餐馆：-2%

    咖啡馆：-5.1%

    食阁及其他餐饮场所：-5.4%

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