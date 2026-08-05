新加坡6月零售销售增长4%，不及市场预期
多数领域销售额取得同比增长
- 经季节性调整后，6月份零售销售环比增长1%，扭转了5月份2.2%的跌幅。 照片：《商业时报》资料照片
本文由AI辅助翻译
【新加坡】根据新加坡统计局周三（8月5日）公布的数据，我国6月份零售销售同比增长4%，延续了5月份2.9%的增幅。
这略低于彭博社调查的私人领域经济师的预期。他们预测的中位数为增长4.2%。
6月份，多数零售领域销售额取得同比增长。其中，休闲商品、钟表珠宝以及电脑和电信设备的增幅最为显著。
若不包括汽车销售，零售销售额增长4.1%，高于5月份3.6%的增幅。
经季节性调整后，6月份零售销售环比增长1%，扭转了5月份2.2%的跌幅。
若不包括汽车销售，零售销售额环比微升0.2%，而5月份则萎缩1.7%。
零售销售类别
同比增长：4%
同比增长（不包括汽车销售）：4.1%
环比（经季节性调整）：1%
SEE ALSO
环比（经季节性调整，不包括汽车销售）：0.2%
总零售销售额：42亿新元
在14个类别中，有10个类别的销售额实现同比增长：
休闲商品：11.4%
钟表珠宝：10.5%
电脑和电信设备：9.8%
加油站：8%
化妆品、洗漱用品和医疗用品：8.3%
超市和霸级市场：7.3%
汽车：3.6%
家具和家用设备：0.7%
眼镜和书籍：0.4%
其他：0.3%
销售额下滑的类别：
迷你超市和便利店：-0.6%
食品和酒精饮料：-0.7%
服装和鞋类：-1.7%
百货商店：-9.5%
餐饮服务增长情况
同比增长：-2.3%
环比（经季节性调整）：-2%
食品外烩服务：4.4%
快餐店：0.7%
餐馆：-2%
咖啡馆：-5.1%
食阁及其他餐饮场所：-5.4%
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