新加坡拨款1.18亿新元用于生物基化学品研究

该消息宣布之际，一家专注于工程生物学的新中心也正式开幕

NCEB开幕仪式上的嘉宾（从左起）：国家研究基金会副总裁 Tan Weizhe、NCEB执行董事 Matthew Chang、教育部长 Desmond Lee、新加坡国立大学（国大）校长 Tan Eng Chye，以及经济发展局 (经发局) 局长 Jermaine Loy。 图片来源：CMG

【新加坡】政府已拨出约1.18亿新元的公共资金，用于研究利用生物材料生产化学品，这是迄今为止最大的一笔同类承诺。

这项最新的资助计划于周一（10月5日）在370亿新元的“研究、创新与企业2030计划”（RIE 2030）下启动，将致力于解决新加坡能源与化工行业面临的挑战，该行业产值占国内制造业产业群产出的五分之一。

宣布这项新计划的教育部长 Desmond Lee 表示，该计划将支持高等院校和新加坡科技研究局 (新科研) 的研究工作，旨在“使我们的优势更贴近行业需求和更广泛的应用”。

经济发展局 (经发局) 局长 Jermaine Loy 指出：“新加坡有机会在创新和生产高价值特种化学品及先进材料方面提升自身能力，同时支持我们现有的工业基础向更可持续的生产方式转型。”

行业机遇

新的“生物经济资助计划”旨在满足业界对利用生物替代品（如酵母或油棕）取代石油基原料来制造化学品日益增长的兴趣。

根据与企业和投资者的协商，初步研究将专注于三个方面：将副产品（或称“侧流”）转化为可用材料；开发新的基于微生物和酶的生产方法；以及提高加工和生产效率。

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研发项目也将围绕寻找生物与化学解决方案的最佳组合，以创造具有商业价值的商品，如高级合成橡胶。这些项目将由设在新加坡科技研究局 (新科研) 的一个专门办公室管理，行业合作则由经济发展局 (经发局) 牵头。

这项最新计划建立在以往的资金承诺之上，将使政府在未来五年内对生物经济相关计划的总支出达到约2亿新元。

经济发展局 (经发局) 的 Loy 表示：“我们的目标是让生物经济成为新加坡新的增长来源。”他指出，这有望在特种化学品和先进材料等领域创造新的商业机会和就业岗位。

研究生态系统

该消息是在耗资5000万新元的国家工程生物学中心（NCEB）的开幕式上宣布的，该中心由早前的五年期“研究、创新与企业2025计划”资助设立。

设在新加坡国立大学（国大）的 NCEB 汇集了来自多个组织的人才，致力于特种化学品的制造，以及借助机器学习和人工智能进行产品设计与测试。

该中心由合作机构的150多名研究人员、学生和专业人员提供支持，目前正在招聘另外50个职位，例如首席研究员、博士后研究员以及技术、工程和管理人员。

Lee 在 NCEB 的启动仪式上指出，新加坡在为工程生物学领域做出贡献方面处于有利地位，能够“在应对全球挑战的同时，加强先进制造业和供应链的韧力”。

他补充说：“凭借 NCEB、这项新计划以及我们强大的合伙业务，新加坡可以抓住这些机遇——改善生活并为世界贡献解决方案。”